Акции российских компаний упали из-за заявления Германии
Противоречивые заявления представителей России и Германии по поводу причины ухудшения состояния здоровья оппозиционного блогера Алексея Навального, увеличили геополитические риски с точки зрения инвесторов, что привело к распродажам активов российских компаний.В источнике
Подробнее о событии
Рынок акций РФ негативно отреагировал на заявления по отравлению Навального
Давыдов.Индексвчера в 14:05
Рынок акций РФ в среду упал вслед за нефтью и на заявлениях об отравлении Навального
Финмаркетвчера в 12:32