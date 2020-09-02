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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Акции российских компаний упали из-за заявления Германии

Противоречивые заявления представителей России и Германии по поводу причины ухудшения состояния здоровья оппозиционного блогера Алексея Навального, увеличили геополитические риски с точки зрения инвесторов, что привело к распродажам активов российских компаний.В источнике
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ИА Красная Весна

Акции российских компаний упали из-за заявления Германии

ИА Красная Веснавчера в 15:30
Давыдов.Индекс

Рынок акций РФ негативно отреагировал на заявления по отравлению Навального

Давыдов.Индексвчера в 14:05
Финмаркет

Рынок акций РФ в среду упал вслед за нефтью и на заявлениях об отравлении Навального

Финмаркетвчера в 12:32
Finam.Ru

Итоги среды, 2 сентября: На авансцену выходят санкционные риски

Finam.Ruвчера в 13:03
НТВ

Российский рынок акций негативно отреагировал на сообщения о яде в организме Навального

НТВвчера в 10:37
Интерфакс

Рынок акций РФ негативно отреагировал на заявления по отравлению Навального

Интерфаксвчера в 10:13

Представитель потерпевших заявил об угрозах от адвоката Ефремова

Анна Бутырина, представляющая потерпевшую сторону в деле о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова, рассказала 3 сентября в здании Пресненского суда, что адвокат актёра Эльман Пашаев ей угрожал.
News.ru05:56
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Только кашка? Родители Барнаул пожаловались бесплатное питание младшеклассников

Родители возмущены, а комбинат школьного питания поспешил оправдаться и пообещал гуляш на завтрак Родители детей младших классов пожаловались в соцсетях, что в первый учебный день в столовых преобладало "вегетарианское меню".
Толк03:52

Минпросвещения призвало регионы не допускать очередей в школы

В ходе совещания заместитель министра просвещения Виктор Басюк подчеркнул, что измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции.
Российская газета05:41
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Российские корабли срочно направлены на помощь танкеру в Индийском океане

Корабли Тихоокеанского флота, шедшие на учения, срочно направлены на помощь терпящему бедствие в Индийском океане танкеру New Diamond, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
РИА Новости06:09
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Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Ведомости00:32
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JBL выпустила 3 модели флагманских беспроводных наушников

JBL TUNE 225TWS В отличии от предыдущей версии, модель получила новые 12мм динамические драйверы с поддержкой технологии Pure Bass, а также значительный прирост в длительности работы – 5 часов на одном заряде и до 25 суммарно с кейсом.
ITZine.ruвчера в 10:14
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Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии.
Известия04:24
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