Экономика
ИнтерфаксАкции российских компаний обрушились на Лондонской бирже
Акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже в понедельник обрушились из-за обвала нефтяных цен.
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Экономика
В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
Экономика
Курс доллара и евро резко вырос на фоне падения цен на нефть
Из-за стремительного падения цен на нефть до рекордно низких значений за 29 лет рубль в понедельник резко подешевел против доллара и евро, передает Общественное телевидение России.
Шоу-бизнес
Актрису Галину Киндинову экстренно госпитализировали в Москве
Стало известно о том, что в Москве медикам пришлось экстренно госпитализировать актрису Галину Киндинову.
Политика
В Днепре митингующие потребовали отставки Зеленского
Группа активистов провела акцию «Защити Украину: мобилизация патриотов-государственников» в Днепре (ранее Днепропетровск) 9 марта.
Происшествия
В Иране семь человек умерли от «лекарства против коронавируса»
Как сообщили в понедельник в местной прокуратуре, жители поверили публикации о том, что метиловый спирт при употреблении внутрь поможет избежать заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19.
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Спорт
В Италии собираются отменить все спортивные мероприятия до 3 апреля
Глава Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго призывает приостановить все спортивные мероприятия на территории страны вследствие осложненной ситуации с коронавирусом.
Хоккей
«Локомотив» обыграл «Йокерит» и сократил счет в серии плей-офф КХЛ
Ярославский "Локомотив" на выезде победил финский "Йокерит" в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Общество
Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае.
Экономика
Рубль пал жертвой нефти и ухода от риска
Краткосрочные риски остаются смещены в пользу дальнейшего ослабления российской валюты.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» в РПЛ благодаря голу Ари с пенальти
Армия и оружие
«Буки» в Сирии сбили 20 беспилотников Турции
Сирийские системы провтивовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 турецких беспилотников. Об этом в Twitter сообщил военный обозреватель Syrian MC.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Экономика
Индекс Dow Jones потерял на фондовых торгах в США более 2100 пунктов
Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник на фондовых торгах в США упал на 2107,22 пункта (8,15%) в свете опасений, касающихся распространения нового коронавируса, и значительного сокращения стоимости нефти.
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Здоровье
Врачи рассказали, как нельзя готовить шашлык
Жирное мясо не стоит есть вместе с другой тяжелой пищей или алкоголем, также его нельзя пережаривать, рассказали эксперты в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Кино
Дэниел Крейг показал «эксклюзивное» видео из фильма «Не время умирать»
В минувшую субботу, 7 марта, актер Дэниел Крейг во второй раз выступил в роли ведущего шоу Saturday Night Live на канале NBC.
Происшествия
В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
Девочка скончалась, после того как на нее упала деревянная скульптура в парке "Дубовая роща" в украинском Запорожье, полиция проводит расследование, сообщила пресс-служба мэрии города.
Футбол
«Реал» на выезде проиграл «Бетису»
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил на подколы Макгрегора
Хабиб не остался в стороне, и ответил на выходку ирландца фотографией их боя – именно в этот момент россиянин проводит болевой прием, а лицо Макгрегора выражает боль и отчаяние.
Кино
Marvel показала финальный трейлер «Черной вдовы»
Киностудия Marvel опубликовала финальный трейлер фильма "Черная вдова". Ролик был размещен на YouTube-канале.
Происшествия
В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом
В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
Экономика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Хоккей
«Авангард» уступил «Салавату Юлаеву» в матче Кубка Гагарина
Омский "Авангард" дома проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву" в пятом матче серии Кубка Гагарина.
Политика
Ответчики по делу о крушении MH17 не явились в суд
Четверо ответчиков по делу о крушении Boeing 777 Malaysia Airlines в 2014 году не явились на заседание окружного суда Гааги, говорится в Twitter окружного суда Гааги, посвященной судебному процессу.