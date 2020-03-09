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Происшествия В Иране семь человек умерли от «лекарства против коронавируса» Как сообщили в понедельник в местной прокуратуре, жители поверили публикации о том, что метиловый спирт при употреблении внутрь поможет избежать заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19.

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Здоровье Врачи рассказали, как нельзя готовить шашлык Жирное мясо не стоит есть вместе с другой тяжелой пищей или алкоголем, также его нельзя пережаривать, рассказали эксперты в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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Экономика Новак оценил ситуацию на рынке нефти Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.