Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже спадом на 7−22%.

Акции российских компаний закрыли торги в Лондоне падением на 7–22%

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