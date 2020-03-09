Экономика

REGNUMREGNUMАкции российских компаний закрыли торги в Лондоне падением на 7–22%

Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже спадом на 7−22%.
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Акции «Роснефти» и ЛУКОЙЛа потеряли более 20% на закрытии Лондонской биржи

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Торги на бирже в Лондоне закрылись падением акций крупнейших российских компаний

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RT на русском13:24

Что произошло за день: понедельник, 9 марта

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