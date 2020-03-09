Экономика
REGNUMАкции российских компаний закрыли торги в Лондоне падением на 7–22%
Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже спадом на 7−22%.
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Общество
Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем
Врачи из Германии выяснили, что употребление воды натощак положительно влияет на здоровье – существует пять причин, чтобы завести себе эту полезную привычку.
Происшествия
Обвиняемым по делу MH17 грозит пожизненное заключение
Максимальным наказанием для обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года является пожизненное заключение, сообщила представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар.
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» победили московский ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единоборства
Адесанья одержал победу над Ромеро в главном поединке UFC 248
Главный бой UFC 248 завершился победой Исраэля Адесаньи, сумевшим одолеть Йоэля Ромеро. Турнир UFC 248 прошел минувшей ночью в Лас-Вегасе.
Экономика
Цены на нефть этим вечером вновь стали падать
Обвал нефтяных цен произошел после выхода России из сделки с ОПЕК по сокращению добычи.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Экономика
Петербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля
После падения курса рубля из-за обвала нефтяных котировок граждане начали выстраиваться в очереди за валютой: большие скопления людей наблюдаются возле пунктов обмена в Санкт-Петербурге.
Футбол
Вадим Евсеев: «„Зенит“ играет очень хорошо, это наш чемпион и лидер»
«Зенит» играет очень хорошо, у них большой отрыв достаточно, это наш чемпион и лидер.
Финансы
Рубль упал после обвала цен на нефть
Стоимость топлива марок Brent и WTI упала на 30% — до 31,43 доллара за баррель, после того как страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении нефтедобычи из-за эпидемии коронавируса.
Финансы
Московская биржа рассказала о принятии мер на фоне ситуации на рынке
Московская биржа распространила сообщение о введении мер на фоне текущей ценовой динамики и волатильности на рынках.
Политика
Российский посол встретился с главой минфина США
Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился в понедельник с главой минфина США Стивеном Мнучиным, стороны обсудили выполнение договорённостей саммитов в Хельсинки и Осаке.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с нидерландским форвардом Чоном
«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нидерландским нападающим Тахитом Чоном.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Энергетика
Эксперт сообщил о возвращении ценовых войн на рынок нефти
Ценовые войны производителей возобновляются на нефтяном рынке после фактической ликвидации механизма поддержки рынка в виде ОПЕК+, сообщил NEWS.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Политика
В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»
В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук».
Здоровье
Трое заболевших коронавирусом лечатся в стационарах Москвы
В Москве подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Экономика
Индекс Dow Jones потерял на фондовых торгах в США более 2100 пунктов
Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник на фондовых торгах в США упал на 2107,22 пункта (8,15%) в свете опасений, касающихся распространения нового коронавируса, и значительного сокращения стоимости нефти.
Авто
Автомобили Lada оказались самыми популярными у россиян
Первое место удерживают автомобили LADA — их доля составляет почти треть (31,3%) от общего количества, или 13,9 млн единиц.
Музыка
Отрывок возможной песни Little Big для Евровидения появился в Сети
Политика
США вынесут предупреждение обходящим санкции «кораблям-призракам»
США готовятся опубликовать предупреждение для всех морских перевозчиков о недопустимости транспортировки иранской нефти, поскольку это нарушает санкционный режим США в отношении Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.
Технологии
К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов
Частое использование компьютеров и смартфонов вызывает переутомление головного мозга, что приводит к развитию депрессии и маразма у обладателя устройства, сообщается в пресс-релизе в журнале Nikkei Style.
Энергетика
Goldman Sachs допустил снижение цены на нефть до $20 за баррель
Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs.
Шоу-бизнес
Актрису Галину Киндинову экстренно госпитализировали в Москве
Стало известно о том, что в Москве медикам пришлось экстренно госпитализировать актрису Галину Киндинову.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил на подколы Макгрегора
Хабиб не остался в стороне, и ответил на выходку ирландца фотографией их боя – именно в этот момент россиянин проводит болевой прием, а лицо Макгрегора выражает боль и отчаяние.
Шоу-бизнес
Тарзан изображал любовные утехи на сцене на глазах у Наташи Королевой
Как пишет сайт KP.RU больше всего публику шокировал момент, когда обнаженный Тарзан, прикрываясь небольшим куском белой ткани, имитировал любовные утехи с приглашенной из зала девушкой.
Общество
Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Авто
Lotus уже продала весь годовой выпуск электрического гиперкара стоимостью $2,65 млн
Вряд ли кто ожидал, что на новинку стоимостью $2,65 млн будет высокий спрос.