Экономика
REGNUMАкции российских компаний закрыли торги в Лондоне падением на 7–22%
Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже спадом на 7−22%.
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Акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже в понедельник обрушились из-за обвала нефтяных цен.Интерфакс06:04
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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
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Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблём Dragon стартовала с площадки ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида 7 марта, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.
Экономика
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Энергетика
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Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Общество
Все страны Евросоюза заражены коронавирусом
Первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 зафиксированы на Кипре. Об этом сообщает агентство новостей CNA.
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Как сообщают в издании, во время боевых действий на территории Сирии, турецкие беспилотные летательные аппараты зачастую попадали под воздействие средств радиоэлектронной борьбы.
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Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
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Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Спорт
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Итог: за три дня стоимость барреля рухнула с 50 до 31 доллара.
Футбол
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Не думаю, что сборная Франции выиграла бы чемпионат мира в 2018 году без Жиру. У него была отличная химия с Мбаппе и Гризманном.
Футбол
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Главный тренер петербургской команды «Зенит» Сергей Семак высказался о прошедшей игре с «Уфой», которая закончилось со счетом 0:0 на табло.
Шоу-бизнес
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Кстати сказать, все откровения выражаются в одной из трогательных баллад, которую Саша исполнила и записала видео, которое разместила на своей персональной странице в социальной сети Instagram.
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На самом деле, согласно современным медицинским представлениям о человеческом организме, как бы ни хотелось ученым создать панацею, это в принципе невозможно.
Общество
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В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Здоровье
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Футболисты «Ростова» победили московский ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экономика
Рубль пал жертвой нефти и ухода от риска
Краткосрочные риски остаются смещены в пользу дальнейшего ослабления российской валюты.
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Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
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