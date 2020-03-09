Акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже в понедельник обрушились из-за обвала нефтяных цен.

с чего всё началось

Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже спадом на 7−22%.

Акции российских компаний закрыли торги в Лондоне падением на 7–22%

Космос Американский грузовой корабль Dragon стартовал к МКС Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблём Dragon стартовала с площадки ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида 7 марта, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Энергетика В «Роснефти» рассказали об ущербе сделки ОПЕК+ для России Сделка ОПЕК+ лишена смысла для России, поскольку упускаемые объемы замещаются американской нефтью, в результате чего объем предложения на рынке не меняется, рассказал пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев в комментарии «РИА Новости».

Экономика Новак оценил ситуацию на рынке нефти Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

Общество Все страны Евросоюза заражены коронавирусом Первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 зафиксированы на Кипре. Об этом сообщает агентство новостей CNA.

Шоу-бизнес В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».

Энергетика Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн.

Армия и оружие Российские РЭБ сделали турецкие беспилотники бесполезными Как сообщают в издании, во время боевых действий на территории Сирии, турецкие беспилотные летательные аппараты зачастую попадали под воздействие средств радиоэлектронной борьбы.

Здоровье Закрытие заводов в Вольске повлияло на заболеваемость раком Заболеваемость различными видами рака составила 444,5 человека на 100 тысяч населения (438,3 - 2018 г.). В запущенной стадии было взято на учет 93 пациента (106 - 2018 г.). Количество умерших от рака составило 215 человек, из них у 22 граждан онкология была выявлена уже посмертно.

Шоу-бизнес Саша Зверева подтвердила беременность Кстати сказать, все откровения выражаются в одной из трогательных баллад, которую Саша исполнила и записала видео, которое разместила на своей персональной странице в социальной сети Instagram.