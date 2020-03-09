Экономика

REGNUMREGNUMАкции российских компаний закрыли торги в Лондоне падением на 7–22%

Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже спадом на 7−22%.
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с чего всё началось

Акции российских компаний обрушились на Лондонской бирже

Акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже в понедельник обрушились из-за обвала нефтяных цен.
Интерфакс06:04

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Торги на бирже в Лондоне закрылись падением акций крупнейших российских компаний

ТАСС13:53

Что произошло за день: понедельник, 9 марта

Интерфакс13:49

Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне спадом на 7—22%

RT на русском13:24

Акции «Роснефти» и ЛУКОЙЛа потеряли более 20% на закрытии Лондонской биржи

Говорит Москва13:50

Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне спадом на 7-22%

ПРАЙМ13:08

Российские ценные бумаги потеряли 11–22% стоимости

Коммерсантъ06:56

Российские бумаги резко обвалились на открытии торгов в Лондоне

РБК04:35
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Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru 13:56
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Американский грузовой корабль Dragon стартовал к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблём Dragon стартовала с площадки ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида 7 марта, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.
REGNUM 07 марта в 01:18
Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:24
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Конфликт во дворе жилого дома вечером в Новосибирске перерос в стрельбу.
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Экономика

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Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
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Как сообщают в издании, во время боевых действий на территории Сирии, турецкие беспилотные летательные аппараты зачастую попадали под воздействие средств радиоэлектронной борьбы.
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В мультфильме показали становление Скорпиона.
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