Акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже в понедельник обрушились из-за обвала нефтяных цен.

с чего всё началось

Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже спадом на 7−22%.

Акции российских компаний закрыли торги в Лондоне падением на 7–22%

Экономика Минфин РФ сделал заявление после падения цен на нефть Как говорится в сообщении министерства, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет.

Общество Обвиняемый по делу MH17 россиянин отрицает свою ответственность Один из обвиняемых по делу о крушении самолета Boeing MH17 россиян Олег Пулатов отрицает свою ответственность за произошедшее, заявила его адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе судебного заседания.

Происшествия Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.

Технологии AnTuTu удалили из магазина Google Play AnTuTu, как предполагают СМИ, удалили из магазина корпорации «добра» за нарушение политики конфиденциальности другим приложением, имеющим отношение к компании Cheetah Mobile.

Общество Трамп сравнил смертность от гриппа и коронавируса в США Американский президент Дональд Трамп на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 призвал жителей США задуматься о том, что обычный грипп уносит десятки тысяч жизней в год, но в связи с этим не принимаются экстренные меры, а «экономика идёт своим чередом».

Политика Сенатор из США решил самоизолироваться из-за коронавируса Сенатор из Республиканской партии США Тед Круз решил уйти на карантин из-за возможного заражения коронавирусом нового типа на конференции CPAC.

Происшествия В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.

Общество Все страны Евросоюза заражены коронавирусом Первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 зафиксированы на Кипре. Об этом сообщает агентство новостей CNA.

Экономика Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.

Экономика Фондовые торги в США закрылись падением индексов В первые минуты после начала торговой сессии в понедельник индексы Dow Jones и S&P 500 сократились на 7%. В связи с этим торги были приостановлены на 15 минут.

Гаджеты Redmi Note 9 получит обновленный дизайн Ранее в сети еще до официальной презентации появились рендеры смартфона Redmi Note 9 Pro.

Финансы Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.

Происшествия Лайнер Grand Princess с зараженными коронавирусом направили в Окленд Круизному лайнеру Grand Princess, на котором ранее выявили 21 случай заболевания коронавирусом COVID-19, разрешили пришвартоваться в порту Окленда в штате Калифорния.

Авто Опубликованы первые изображения нового Dacia Sandero На днях в интернете появились первые изображения одной из этих моделей – нового хэтчбека Sandero.

Общество Жители России увидят суперлуние 9 марта Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.

Экономика Курс рубля обвалился вслед за ценами на нефть Курс рубля в ночь на 9 марта резко упал по отношению к доллару и евро на фоне обрушения цен на нефть, вызванного выходом России из сделки ОПЕК+, передает РИА "Новости".