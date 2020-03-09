Экономика
REGNUMАкции российских компаний закрыли торги в Лондоне падением на 7–22%
Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже спадом на 7−22%.
Читать в источнике
Оценить138
с чего всё началось
Акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже в понедельник обрушились из-за обвала нефтяных цен.Интерфакс06:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Экономика
Минфин РФ сделал заявление после падения цен на нефть
Как говорится в сообщении министерства, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет.
Общество
Обвиняемый по делу MH17 россиянин отрицает свою ответственность
Один из обвиняемых по делу о крушении самолета Boeing MH17 россиян Олег Пулатов отрицает свою ответственность за произошедшее, заявила его адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе судебного заседания.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
Кино
Marvel показала финальный трейлер «Черной вдовы»
Киностудия Marvel опубликовала финальный трейлер фильма "Черная вдова". Ролик был размещен на YouTube-канале.
Технологии
AnTuTu удалили из магазина Google Play
AnTuTu, как предполагают СМИ, удалили из магазина корпорации «добра» за нарушение политики конфиденциальности другим приложением, имеющим отношение к компании Cheetah Mobile.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Общество
Трамп сравнил смертность от гриппа и коронавируса в США
Американский президент Дональд Трамп на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 призвал жителей США задуматься о том, что обычный грипп уносит десятки тысяч жизней в год, но в связи с этим не принимаются экстренные меры, а «экономика идёт своим чередом».
Космос
Российская «Сфера» объединит почти два десятка спутниковых группировок
Как отметил господин Духовницкий, в общей сложности в составе «Сферы» будут задействованы почти два десятка спутниковых группировок.
Политика
Сенатор из США решил самоизолироваться из-за коронавируса
Сенатор из Республиканской партии США Тед Круз решил уйти на карантин из-за возможного заражения коронавирусом нового типа на конференции CPAC.
Музыка
Появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения
Происшествия
В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом
В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
Энергетика
Financial Times: попытка Саудовской Аравии наказать Россию укрепит позиции Москвы
Многие аналитики считают, что это была попытка наказать Россию за отказ от так называемого альянса ОПЕК+.
Общество
Все страны Евросоюза заражены коронавирусом
Первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 зафиксированы на Кипре. Об этом сообщает агентство новостей CNA.
Экономика
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Экономика
Фондовые торги в США закрылись падением индексов
В первые минуты после начала торговой сессии в понедельник индексы Dow Jones и S&P 500 сократились на 7%. В связи с этим торги были приостановлены на 15 минут.
Наука
Физиками была создана локальная сеть для квантового компьютера
Экономика
Степан Демура: «Через полгода рубль уйдет в небеса»
Полагаю, что нынешнее падение курса рубля и цены на нефть продолжится в течение одной-двух недель, затем произойдёт коррекция на полгода.
Гаджеты
Redmi Note 9 получит обновленный дизайн
Ранее в сети еще до официальной презентации появились рендеры смартфона Redmi Note 9 Pro.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Политика
В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
Происшествия
Лайнер Grand Princess с зараженными коронавирусом направили в Окленд
Круизному лайнеру Grand Princess, на котором ранее выявили 21 случай заболевания коронавирусом COVID-19, разрешили пришвартоваться в порту Окленда в штате Калифорния.
Авто
Опубликованы первые изображения нового Dacia Sandero
На днях в интернете появились первые изображения одной из этих моделей – нового хэтчбека Sandero.
Общество
Жители России увидят суперлуние 9 марта
Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
Экономика
Курс рубля обвалился вслед за ценами на нефть
Курс рубля в ночь на 9 марта резко упал по отношению к доллару и евро на фоне обрушения цен на нефть, вызванного выходом России из сделки ОПЕК+, передает РИА "Новости".
Экономика
Индекс Лондонской биржи показал крупнейшее дневное падение с 2008 года
Индексы мировых фондовых рынков пошли вниз в понедельник вслед за сильнейшим обвалом цен на нефть после провала проходивших в Вене переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.