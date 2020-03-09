Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) спадом на 7—22%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне спадом на 7—22%

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