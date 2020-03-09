Экономика

REGNUMREGNUMАкции российских компаний закрыли торги в Лондоне падением на 7–22%

Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже спадом на 7−22%.
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Российские бумаги резко обвалились на открытии торгов в Лондоне

РБК04:35

Что произошло за день: понедельник, 9 марта

Интерфакс13:49

Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне спадом на 7—22%

RT на русском13:24

Торги на бирже в Лондоне закрылись падением акций крупнейших российских компаний

ТАСС13:53

Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне спадом на 7-22%

ПРАЙМ13:08

Бумаги российских компаний обрушились на Лондонской бирже

Коммерсантъ05:43

Акции «Роснефти» и ЛУКОЙЛа потеряли более 20% на закрытии Лондонской биржи

Говорит Москва13:50
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Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent во вторник выросла более чем на 6%. Цена достигала $36,78 за баррель.
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Финансы

Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
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Названы последствия падения курса рубля для россиян

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал в интервью «Вечерней Москве», на чем отразится падение курса рубля к доллару и евро.
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«Нормально испытывать хандру первые 10 дней»: что такое постродовая депрессия и как ее лечить

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В Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17

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СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB и несколько крупных банков, она заключается в том, что мошенники сначала завлекают жертву в ловушку при помощи безобидных опросов, а затем уже убеждают его передать личные данные.
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Общество

Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

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В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса

Чжун Наньшань, глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уверен в том, что коронавирус будет распространяться по миру, по крайней мере, до июня.
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Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России

В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число заболевших выросло до 20.
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Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
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COVID-19 превзошел по влиянию на экономику все эпидемии XXI века

Коронавирус по влиянию на мировые индексы и экономику превзошел предыдущие эпидемии опасных заболеваний XXI века.
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Глава МИД Казахстана не исключил перенос переговоров по Сирии

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что не исключает перенос переговоров по Сирии, намеченных на март в Нур-Султане.
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Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
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В Израиле ввели обязательный карантин для всех приезжающих

Власти Израиля ввели обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну граждан.
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Госдума обсудит новые поправки в Конституцию

Сегодня, 10 марта, Госдума в основном — втором чтении обсудит законопроект о поправке в Конституцию, сообщает ИА REGNUM.
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В России начали заново формировать «медицинский спецназ», попавший в ходе военной реформы под сокращение.
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Пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев считает, что сделка стран-участниц ОПЕК о дополнительном сокращении добычи нефти противоречит интересам Российской Федерации.
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Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
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В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
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