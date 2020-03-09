Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАкции российских технологических компаний обвалились на биржах США

Акции высокотехнологичных российских компаний, имеющих листинг на американских биржах NASDAQ и NYSE, обвалились на открытии торгов.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Акции «Яндекса» и VEON обвалились на американских биржах

Акции высокотехнологичных российских компаний, имеющих листинг на американских биржах NASDAQ и NYSE, обвалились при открытии торгов в понедельник. Акции "Яндекса" на NASDAQ рухнули на 14,8%, капитализация телеком-оператора VEON (владеет российским ПАО "Вымпелком") снизилась на 17,5%.
Интерфакс11:19

Подробнее о событии

Акции компаний «Яндекс», МТС и «Билайн» обвалились вслед за биржами США

Красная весна13:07

Акции российских технологических компаний обвалились на биржах США

Коммерсантъ12:57

Акции «Яндекса» и VEON обвалились на американских биржах

Интерфакс11:19

На американских биржах снизилась стоимость акций российских технологических компаний

Новая газета11:52

На американских биржах обвалились акции «Яндекса» и VEON

Взгляд.ру11:38

Акции «Яндекса» и VEON обвалились на американских биржах

Мой Брянск11:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Экономика

Рубль упал после обвала цен на нефть

На фоне отсутствия договоренности стран цены на нефть упали ниже 32 долларов за баррель.
ФедералПресс вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично

Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
RuNews24.ru 02:53
Политика

В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»

В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук».
Lenta.ru 13:36
Общество

В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса

Чжун Наньшань, глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уверен в том, что коронавирус будет распространяться по миру, по крайней мере, до июня.
ToDay News Ufa 04:52
Происшествия

Mash: задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге

Газета.Ru вчера в 05:26
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля

Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова сообщила, что социальные выплаты и пенсии россиян будут проиндексированы вне зависимости от курса рубля.
Газета.Ru 04:56
Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:06
Экономика

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
RT на русском 11:55
Футбол

Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»

Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
РИА Новости 11:52
Экономика

Европейские биржи завершили торги падением фондовых индексов на 7-8%

Обрушение цен на нефть, произошедшее 9 марта, привело к значительному снижению европейских фондовых индексов.
News.ru 13:48
Общество

Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Газета.Ru 04:16
Политика

Обвиняемый в убийстве летчика Филипова обратился к России

Сирийский боевик Тарек Сохта, заочно арестованный по обвинению в убийстве российского летчика Романа Филипова, обратился к России с просьбой снять с него обвинения.
Lenta.ru 12:55
Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве

Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
RT на русском 05:39
Кино

Опубликован трейлер мультфильма по Mortal Kombat

В мультфильме показали становление Скорпиона.
Piter.tv 11:36
Происшествия

В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры

Девочка скончалась, после того как на нее упала деревянная скульптура в парке "Дубовая роща" в украинском Запорожье, полиция проводит расследование, сообщила пресс-служба мэрии города.
РИА Новости 12:29
Фигурное катание

Правительство Канады может отменить ЧМ по фигурному катанию

Газета.Ru 13:25
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на водородной станции на заводе

Возгорание произошло на водородной станции на заводе "Светлана" в Выборгском районе Санкт-Петербурга, из соседнего здания эвакуировали 30 человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 13:46
Экономика

9 марта курс рубля на рынке валют резко снизился

Резкий спад эксперты объясняют провалом 6 марта переговоров стран-участниц ОПЕК+ по сокращению добычи «черного золота».
Первый Тульский 09:20
Происшествия

В Якутске обнаружили контейнер с десятками трупов собак и кошек

РИА Новости 06:58
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости 11:30
Общество

ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса

Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 14:01
Общество

В Германии зафиксировали первые смерти от коронавируса

В Германии 9 марта от коронавируса скончались два человека. Это первые случаи летального исхода от болезни на территории страны.
Невские Новости 12:35
Кино

Во Франции умер актер Макс фон Сюдов

Культуромания 08:57
Энергетика

В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Компания вчера в 10:59
Общество

Число жертв коронавируса в Италии достигло 463 человек

Общее число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Италии за сутки выросло почти на 2 тысячи.
Москва 24 14:21
Здоровье

Трое заболевших коронавирусом лечатся в стационарах Москвы

В Москве подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Росбалт 11:10
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне

Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Pravda.Ru 12:29
Кино

Слух: По «Миру Юрского периода» снимут сериал

Автор заметки предполагает, что сериал будет существовать в той же вселенной, что и новые фильмы, включая «Мир Юрского периода: Доминион».
Мир фантастики 05:35
Авто

Дилеры раскрыли цены на Geely Coolray

Напомним, кроссовер Coolray – первая модель китайской марки, построенная на масштабируемой архитектуре BMA и первый автомобиль Geely в России с новой бензиновой «турботройкой», разработанной вместе с Volvo.
Автоновости дня 04:32
Происшествия

Задержан предполагаемый убийца 13-летней девочки в Тамбовской области

Lenta.ru 12:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Veon
Компания
Холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки. В группу входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ, бренды Djezzy в Алжире, Banglalink в Бангладеш и Jazz в Пакистане.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное