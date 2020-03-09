Экономика
КоммерсантъАкции российских технологических компаний обвалились на биржах США
Акции высокотехнологичных российских компаний, имеющих листинг на американских биржах NASDAQ и NYSE, обвалились на открытии торгов.
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с чего всё началось
Акции высокотехнологичных российских компаний, имеющих листинг на американских биржах NASDAQ и NYSE, обвалились при открытии торгов в понедельник. Акции "Яндекса" на NASDAQ рухнули на 14,8%, капитализация телеком-оператора VEON (владеет российским ПАО "Вымпелком") снизилась на 17,5%.Интерфакс11:19
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Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
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Блaгoдapя выcoкoй paзpeшaющeй cпocoбнocти тeлecкoпoв ALMA, acтpoнoмы cмoгли пoлучить выcoкую дeтaлизaцию oблacти вoкpуг W4ЗA.
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В США заявили о начале вывода войск из Афганистана
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Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Московская биржа перед завтрашними торгами установила границы возможного изменения курса иностранных валют.
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В 26-м туре Серии А «Сассуоло» на своем поле разгромил «Брешию» со счетом 3:0.
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Ростов — ЦСКА 3:2
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Экономика
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Экономика
Исполнительный президент AirBridgeCargo Татьяна Арсланова о проблемах компании
Исполнительный президент AirBridgeCargo Татьяна Арсланова о проблемах компании Эпидемия коронавируса тяжело отразилась на авиационной отрасли.
Экономика
Инфраструктура пребывает в хроническом дефиците
Мониторинг инвестиций Во всем мире наблюдается нехватка средств на развитие инфраструктуры — как отмечается в исследовании ВЭБ.РФ, "Национального центра ГЧП" и компании AECOM "Инфраструктура для устойчивого развития", в 2020 году дефицит средств на эти цели превысит $500 млрд.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Игры
К Shenmue III готовят дополнение Big Merry Cruise
Третье DLC поступит в продажу в магазины PlayStation Store и Epic Games Store.
Происшествия
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Глава Якутии Айсен Николаев распорядился провести проверку, после того как в столице республики в одном из центров передержки обнаружился контейнер с большим количеством мертвых кошек и собак.
Армия и оружие
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Общество
Конституционный суд рассмотрит жалобу на мэрию Москвы
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Космос
Аппарат OSIRIS-REx совершил самый низкий пролет над астероидом Бенну
В результате удалось получить самые детальные наблюдения за всю историю существования астероида Бенну.
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Создана пятиметровая микроволновая квантовая линия связи
Рекордно длинную микроволновую когерентную связь между двумя сверхпроводящими квантовыми системами смогли реализовать физики из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich).
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Президент России Владимир Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков в конституции России.
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Вышла первая часть фанатской короткометражки по Warhammer 40 000
Экономика
Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30
Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.
Футбол
Курский «Авангард» сыграл вничью с московским «Торпедо»
В следующем туре «Авангард» сыграет в гостях с «Чайкой» 15 марта.
Здоровье
Коронавирус выявил проблемы американского благополучия
Эпидемия коронавируса, которая охватила почти весь мир, выявила проблемы американского общества, пишет в своей статье газета Взгляд.
Энергетика
Fitch: падение цен на нефть до $30 грозит России бюджетным дефицитом
Цены на нефть в понедельник упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, на котором страны не смогли продлить договоренности по сокращению добычи.
Экономика
AirBridgeCargo хочет вернуть лизингодателям пять Boeing 747
AirBridgeCargo хочет вернуть лизингодателям пять Boeing 747 Крупнейшая в России грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (входит в группу «Волга-Днепр» Алексея Исайкина) ведет переговоры с лизингодателями о возврате 5 из 21 грузового Boeing 747 или снижении платы в связи с падением грузопотока.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
Хоккей
ЦСКА одержал волевую победу в матче с «Торпедо» и выиграл серию – 4-0
В четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции нижегородское «Торпедо» на стадионе «Нагорный» принимало московский ЦСКА.
Футбол
Два матча Лиги Европы пройдут без зрителей
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Вулверхэмптоном» пройдет при пустых трибунах.