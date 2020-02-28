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ВедомостиВедомостиАкции сети аптек «36,6» дорожают на фоне падения фондовых рынков

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Рост стоимости акций «36,6» происходит на фоне общего падения фондовых рынков, курса рубля и котировок других компаний, в том числе и из фармацевтического сектора.
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На фоне падения мировых индексов акции КАМАЗа подешевели на 7,7%

БИЗНЕС Online03:05

Акции сети аптек «36,6» дорожают на фоне падения фондовых рынков

Ведомости15:42
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:28, Ашберн
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