Экономика
ВедомостиАкции сети аптек «36,6» дорожают на фоне падения фондовых рынков
Рост стоимости акций «36,6» происходит на фоне общего падения фондовых рынков, курса рубля и котировок других компаний, в том числе и из фармацевтического сектора.
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Шоу-бизнес
В Сети появились новые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Шоу-бизнес
Наталья Водянова раскрыла детали грядущей свадьбы с Антуаном Арно
Оказывается, предложение возлюбленной Антуан сделал еще год назад, в день рождения Натальи, но рассказать об этом она решила только с наступлением нового десятилетия: к знакам и символам супермодель относится серьезно.
Политика
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Наука
Продемонстрирована роль поперечного свода стопы
Происшествия
Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась
Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Общество
Росгидромет прогнозирует аномально теплый март
В марте средняя температура воздуха в России будет выше нормы, заявил «РИА Новости» руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары по позициям армии Сирии
Общество
В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Собчак
Успенская согласилась на эфир, но за два дня выяснилось, что передача будет другая — «Док-ток» с Собчак.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Гаджеты
Белорус разблокировал китайский смартфон отрезанным пальцем
Житель Белоруссии Павел Виноградов разблокировал смартфон при помощи отрезанного пальца. О своем эксперименте Павел рассказал в Facebook.
Кино
Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»
Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Футбол
«Крылья Советов» упустили победу над «Оренбургом»
«Крылья Советов» в матче 20-го тура РПЛ сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).
Армия и оружие
Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
Постпредства Эстонии, Бельгии, Германии и Франции в Совбезе ООН осудили удары по турецким военным в сирийском Идлибе.
Армия и оружие
Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
Авто
Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности
В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
Общество
АТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019
Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
Авто
Geely представила роскошный аналог BMW X4
Компания Geely представила новую модификацию кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Футбол
Клопп отреагировал на слова Вернера о «Ливерпуле»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на высказывание нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера о возможном переходе в английский клуб.
Футбол
Определились пары 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Реал» в Лиге чемпионов
Футболисты английского "Манчестер Сити" со счетом 2:1 победили соперников из испанского "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
«Лестер» на выезде проиграл «Норвичу»
В матче 28-го тура чемпионата Англии «Норвич» с минимальным счетом обыграл на своем поле «Лестер» — 1:0. Единственный мяч во встрече забил Джамал Льюис на 70-й минуте.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США
Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова сделали новорожденному сыну обрезание
Не минуло и десяти дней со дня рождения счастливой Оксаной Самойловой малыша, как ее звездный супруг взял на себя ответственность за обряд обрезания, в котором признался всем пользователям Сети, разместив на своей странице фото с раввином после важной процедуры.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей наконец-то показал глаза без линз
Музыкант удивил поклонников, впервые показав, как выглядят его глаза без белых линз.