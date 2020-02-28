Рост стоимости акций «36,6» происходит на фоне общего падения фондовых рынков, курса рубля и котировок других компаний, в том числе и из фармацевтического сектора.

Шоу-бизнес Наталья Водянова раскрыла детали грядущей свадьбы с Антуаном Арно Оказывается, предложение возлюбленной Антуан сделал еще год назад, в день рождения Натальи, но рассказать об этом она решила только с наступлением нового десятилетия: к знакам и символам супермодель относится серьезно.

Политика В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Общество Росгидромет прогнозирует аномально теплый март В марте средняя температура воздуха в России будет выше нормы, заявил «РИА Новости» руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Общество В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.

Гаджеты Белорус разблокировал китайский смартфон отрезанным пальцем Житель Белоруссии Павел Виноградов разблокировал смартфон при помощи отрезанного пальца. О своем эксперименте Павел рассказал в Facebook.

Армия и оружие Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.

Футбол Клопп отреагировал на слова Вернера о «Ливерпуле» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на высказывание нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера о возможном переходе в английский клуб.

Футбол «Лестер» на выезде проиграл «Норвичу» В матче 28-го тура чемпионата Англии «Норвич» с минимальным счетом обыграл на своем поле «Лестер» — 1:0. Единственный мяч во встрече забил Джамал Льюис на 70-й минуте.

Шоу-бизнес Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.