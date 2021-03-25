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РБК

Акции стартапа экс-главы Yota упали на первых торгах на NASDAQ

Британский стартап Arrival бывшего главы телекоммуникационного оператора Yota и экс-замминистра связи Дениса Свердлова в первый день торгов на NASDAQ падает на 3,91%, до $21,14 на 20:53 мск. В начале торговой сессии бумаги компании росли на максимумах на 13,55%, до $24,98 на 16:30 мск.В источнике
РБК
Forbes
Газета.Ru
Телеканал RTVI
Дождь
URA.Ru
С чего всё началось
Компания вышла на биржу путем слияния с технической SPAС-компанией (торгуемой на бирже компанией без активов, созданной специально для слияния с непубличным бизнесом для вывода его на биржу) CIIG Merger Corp. Это крупнейший листинг в истории британских компаний, отмечал
 Financial Times.

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