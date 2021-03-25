Британский стартап Arrival бывшего главы телекоммуникационного оператора Yota и экс-замминистра связи Дениса Свердлова в первый день торгов на NASDAQ падает на 3,91%, до $21,14 на 20:53 мск. В начале торговой сессии бумаги компании росли на максимумах на 13,55%, до $24,98 на 16:30 мск.

С чего всё началось Компания вышла на биржу путем слияния с технической SPAС-компанией (торгуемой на бирже компанией без активов, созданной специально для слияния с непубличным бизнесом для вывода его на биржу) CIIG Merger Corp. Это крупнейший листинг в истории британских компаний, отмечал Financial Times. РБК вчера в 14:14