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РБК

Акции стартапа экс-главы Yota упали в ходе первого дня торгов на NASDAQ

Британский стартап Arrival бывшего главы телекоммуникационного оператора Yota и экс-замминистра связи Дениса Свердлова в первый день торгов на NASDAQ падает на 3,91%, до $21,14 на 20:53 мск. В начале торговой сессии бумаги компании росли на максимумах на 13,55%, до $24,98 на 16:30 мск.В источнике
РБК
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Компания вышла на биржу путем слияния с технической SPAС-компанией (торгуемой на бирже компанией без активов, созданной специально для слияния с непубличным бизнесом для вывода его на биржу) CIIG Merger Corp. Это крупнейший листинг в истории британских компаний, отмечал
 Financial Times.

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