Акции немецкой туристической компании TUI (Touristik Union International) выросли на 10% после объявления о банкротстве британского туроператора Thomas Cook, 23 сентября передает агентство Reuters.

Акции туроператора TUI выросли на 10% после банкротства Thomas Cook

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