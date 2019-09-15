Ответственность за атаки взяли на себя повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах».

Акции в Саудовской Аравии упали после атаки дронов на НПЗ

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