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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Акции владельца приложения WeChat упали на бирже Гонконга на 6,75%

На фондовой бирже Гонконга в пятницу наблюдается падение котировок на фоне ухудшения корпоративной отчётности компаний и усиления напряжённости в отношениях США и КНР, свидетельствуют данные площадки.В источнике
С чего всё началось
Курс акций Tencent на площадке в Гонконге после выхода новостей о подписании Трампом указов снизился
 на десять процентов, хотя и успел к концу торговой сессии отыграть половину падения.
3DNews22:15
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Lenta.ru

Трамп нанес мощный удар по китайским компаниям

Lenta.ruвчера в 12:10
Эхо Москвы

Капитализация ведущих китайских технологических компаний сократилась на 100 миллиардов долларов из-за указа Трампа

Эхо Москвывчера в 08:33
ИА Красная Весна

После санкций Трампа акции китайского гиганта Tencent упали почти на 7%

ИА Красная Веснавчера в 01:28
Экономика сегодня

Индекс Hang Seng упал на 566 пунктов на торгах Гонконгской фондовой биржи

Экономика сегоднявчера в 01:51
Аргументы и Факты

Акции владельца приложения WeChat упали на бирже Гонконга на 6,75%

Аргументы и Фактывчера в 01:50
Коммерсантъ

Китайские хайтек-гиганты подешевели на $100 млрд из-за указа Трампа

Коммерсантъвчера в 05:15
ТАСС

Акции Tencent, владеющего приложением WeChat, упали на 6,75%

ТАССвчера в 00:51

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
РБК03:00
9

Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря", - сообщили в национальном центре.
ТАССвчера в 12:24
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Членов «Открытой России» задержали по пути в Белоруссию

Исполнительный директор незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и члены петербургского отделения Даниил Потапов и Александр Федосеев были задержаны на подъезде к границе с Белоруссией.
Коммерсантъ05:55
9

В Берлине назвали угрозы сенаторов США объявлением экономической войны

Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые», экс-министр окружающей среды Германии Юрген Триттин назвал угрозы американских сенаторов санкциями руководству порта в немецком городе Засниц из-за строительства «Северного потока-2» «объявлением экономической войны».
Московский Комсомолец01:07
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