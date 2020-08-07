Акции владельца приложения WeChat упали на бирже Гонконга на 6,75%

Аргументы и Факты 7

На фондовой бирже Гонконга в пятницу наблюдается падение котировок на фоне ухудшения корпоративной отчётности компаний и усиления напряжённости в отношениях США и КНР, свидетельствуют данные площадки.