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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Акции владельца приложения WeChat упали на бирже Гонконга на 6,75%

На фондовой бирже Гонконга в пятницу наблюдается падение котировок на фоне ухудшения корпоративной отчётности компаний и усиления напряжённости в отношениях США и КНР, свидетельствуют данные площадки.В источнике
С чего всё началось
Курс акций Tencent на площадке в Гонконге после выхода новостей о подписании Трампом указов снизился
 на десять процентов, хотя и успел к концу торговой сессии отыграть половину падения.
3DNews22:15
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Lenta.ru

Трамп нанес мощный удар по китайским компаниям

Lenta.ruвчера в 12:10
ТАСС

Акции Tencent, владеющего приложением WeChat, упали на 6,75%

ТАССвчера в 00:51
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Китайские хайтек-гиганты подешевели на $100 млрд из-за указа Трампа

Коммерсантъвчера в 05:15
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Индекс Hang Seng упал на 566 пунктов на торгах Гонконгской фондовой биржи

Экономика сегоднявчера в 01:51
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ИА Красная Весна

После санкций Трампа акции китайского гиганта Tencent упали почти на 7%

ИА Красная Веснавчера в 01:28
Эхо Москвы

Капитализация ведущих китайских технологических компаний сократилась на 100 миллиардов долларов из-за указа Трампа

Эхо Москвывчера в 08:33

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Lenta.ruвчера в 13:23
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Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

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ТАССвчера в 12:24
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Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки».
RT на русском04:36
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