Акции владельца приложения WeChat упали на бирже Гонконга на 6,75%
На фондовой бирже Гонконга в пятницу наблюдается падение котировок на фоне ухудшения корпоративной отчётности компаний и усиления напряжённости в отношениях США и КНР, свидетельствуют данные площадки.В источнике
С чего всё началось
Курс акций Tencent на площадке в Гонконге после выхода новостей о подписании Трампом указов снизился
на десять процентов, хотя и успел к концу торговой сессии отыграть половину падения.
Подробнее о событии
Индекс Hang Seng упал на 566 пунктов на торгах Гонконгской фондовой биржи
Экономика сегоднявчера в 01:51
После санкций Трампа акции китайского гиганта Tencent упали почти на 7%
ИА Красная Веснавчера в 01:28