Акции японских компаний Mitsui и Mitsubishi упали на 5,5% после указа президента РФ Владимира Путина по "Сахалину-2", согласно которому участие иностранных акционеров в этом проекте оказалось под вопросом, свидетельствуют данные торгов.
Англо-голландская нефтегазовая компания Shell в феврале объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом», включая «Сахалин-2», Salym Petroleum Development, «Гыдан энерджи» и «Северный поток — 2», и начала выводить своих сотрудников из проектов.
Украина начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников и обучению операторов под названием "Армия дронов", заявили в государственной службе специальной связи и защиты информации.