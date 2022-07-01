Англо-голландская нефтегазовая компания Shell в феврале объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом», включая «Сахалин-2», Salym Petroleum Development , «Гыдан энерджи» и «Северный поток — 2», и начала выводить своих сотрудников из проектов.