Будьте в Плюсе

Акции японских участников «Сахалина-2» упали на фоне ситуации со сменой оператора проекта

Акции японских компаний Mitsui и Mitsubishi упали на 5,5% после указа президента РФ Владимира Путина по "Сахалину-2", согласно которому участие иностранных акционеров в этом проекте оказалось под вопросом, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости
Акции Mitsui 1 июля упали на 6,14 процента, до отметки 2810 иен (20,8 доллара) за бумагу, акции Mitsubishi — на 5,6 процента, до 3811 иен (28,2 доллара) по сравнению с 30 июня.
Lenta.ru
В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
РИА Новости
Англо-голландская нефтегазовая компания Shell в феврале объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом», включая «Сахалин-2», Salym Petroleum Development, «Гыдан энерджи» и «Северный поток — 2», и начала выводить своих сотрудников из проектов.
РБК Инвестиции

Подробнее о событии

Акции японских компаний рухнули из-за указа Путина по «Сахалину-2»
News.ru04:47
Акции японских Mitsui и Mitsubishi упали из-за указа Путина о проекте «Сахалин-2»
Lenta.ru04:29
Акции японских корпораций рухнули из-за ситуации с «Сахалином-2»
Общественная служба новостей03:34
Указ Путина о проекте «Сахалин-2» ударил по акциям Mitsui и Mitsubishi
REGNUM02:53
Акции японских участников «Сахалина-2» упали на фоне смены оператора проекта
ИА Красная Весна02:30
Акции японских совладельцев «Сахалин-2» упали на 6% после указа Путина
РБК Инвестиции02:26
Акции японских участников «Сахалина-2» упали на фоне ситуации со сменой оператора проекта
ТАСС00:43

Интересное

Аксенов объяснил задымление у Крымского моста учениями и ДТП

Задымление в районе Крымского моста, видеозаписи с которым распространились в соцсетях, связано с учениями, кроме того, на мосту произошло ДТП.
РБК08:55

Газета Kurier сообщила, что в Австрии введут поправку, лишающую «Газпром» газохранилища

Власти Австрии опубликуют поправку в законодательство, которая обеспечит возможность лишить "Газпром" подземного хранилища природного газа в городе Хайдах близ Зальцбурга.
Газета.Ru08:43

Власти Курской области сообщили о выполнении боевых задач военными рядом с Тёткином

Власти Курской области сообщили, что российские военные 1 июля рядом с посёлком Тёткино выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции.
RT на русском08:00

Блумберг: ЕС может откорректировать правила транзита подсанкционных товаров в Калининград

По данным агентства, будущий пакет ограничительных мер может предусматривать "корректировку правил, касающихся транзита подсанкционных товаров в российский анклав Калининград".
РИА Новости08:57

Обе нитки «Северного потока» остановят на плановый ремонт с 11 по 21 июля

Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток "Северного потока" с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта, говорится в сообщении оператора газопровода.
ТАСС07:59

Nature: пребывание на МКС привело к усиленной потере костной массы у космонавтов

Согласно результатам исследования, опубликованном в журнале Nature, космонавты усиленно теряют костную массу во время полетов.
Lenta.ru07:44

Spiegel: ФРГ попросила Литву отменить блокаду перевозок в Калининград

Правительство ФРГ возмутилось запретом властей Литвы на перевозки в Калининград и настаивает на его отмене, сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на собственную информацию.
Коммерсантъ05:30

Президент Турции Эрдоган сообщил о консультациях по переговорам с Путиным и Зеленским

Турция пытается договориться о телефонных переговорах с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сказал турецкий лидер Реджеп Эрдоган журналистам.
РБК08:54

Госспецсвязь: Украина начинает массовую закупку разведывательных беспилотников

Украина начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников и обучению операторов под названием "Армия дронов", заявили в государственной службе специальной связи и защиты информации.
РИА Новости08:00

ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия

"Культура приготовления украинского борща внесена в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране", — сказано в документе.
РИА Новости07:26