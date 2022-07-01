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Акции японских участников «Сахалина-2» упали на фоне ситуации со сменой оператора проекта

Акции японских компаний Mitsui и Mitsubishi упали на 5,5% после указа президента РФ Владимира Путина по "Сахалину-2", согласно которому участие иностранных акционеров в этом проекте оказалось под вопросом, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости
Акции Mitsui 1 июля упали на 6,14 процента, до отметки 2810 иен (20,8 доллара) за бумагу, акции Mitsubishi — на 5,6 процента, до 3811 иен (28,2 доллара) по сравнению с 30 июня.
Lenta.ru
В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
РИА Новости
Путин в четверг подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК.
РИА Новости

Подробнее о событии

Акции японских компаний рухнули из-за указа Путина по «Сахалину-2»
News.ru04:47
Указ Путина о проекте «Сахалин-2» ударил по акциям Mitsui и Mitsubishi
REGNUM02:53
Акции японских корпораций рухнули из-за ситуации с «Сахалином-2»
Общественная служба новостей03:34
Акции японских Mitsui и Mitsubishi упали из-за указа Путина о проекте «Сахалин-2»
Lenta.ru04:29
Акции японских участников «Сахалина-2» упали на фоне смены оператора проекта
ИА Красная Весна02:30
Акции японских совладельцев «Сахалин-2» упали на 6% после указа Путина
РБК Инвестиции02:26
Акции японских участников «Сахалина-2» упали на фоне ситуации со сменой оператора проекта
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