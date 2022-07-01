Акции японских компаний Mitsui и Mitsubishi упали на 5,5% после указа президента РФ Владимира Путина по "Сахалину-2", согласно которому участие иностранных акционеров в этом проекте оказалось под вопросом, свидетельствуют данные торгов.
В настоящее время Германия является одним из европейских государств, в первую очередь пострадавших от нынешнего общеевропейского энергетического кризиса, ведущего к резкому росту цен на топливо и электроэнергию.
Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что главы спортивных ведомств 33 стран подписали совместное заявление с требованиями приостановить членство России и Беларуси в спортивных организациях и запретить трансляции международных спортивных мероприятий в этих странах.