Будьте в Плюсе

Акции японских участников «Сахалина-2» упали на фоне ситуации со сменой оператора проекта

Акции японских компаний Mitsui и Mitsubishi упали на 5,5% после указа президента РФ Владимира Путина по "Сахалину-2", согласно которому участие иностранных акционеров в этом проекте оказалось под вопросом, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости
Акции Mitsui 1 июля упали на 6,14 процента, до отметки 2810 иен (20,8 доллара) за бумагу, акции Mitsubishi — на 5,6 процента, до 3811 иен (28,2 доллара) по сравнению с 30 июня.
Lenta.ru
В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
РИА Новости
Англо-голландская нефтегазовая компания Shell в феврале объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом», включая «Сахалин-2», Salym Petroleum Development, «Гыдан энерджи» и «Северный поток — 2», и начала выводить своих сотрудников из проектов.
РБК Инвестиции

Подробнее о событии

Акции японских компаний рухнули из-за указа Путина по «Сахалину-2»
News.ru04:47
Указ Путина о проекте «Сахалин-2» ударил по акциям Mitsui и Mitsubishi
REGNUM02:53
Акции японских корпораций рухнули из-за ситуации с «Сахалином-2»
Общественная служба новостей03:34
Акции японских Mitsui и Mitsubishi упали из-за указа Путина о проекте «Сахалин-2»
Lenta.ru04:29
Акции японских участников «Сахалина-2» упали на фоне смены оператора проекта
ИА Красная Весна02:30
Акции японских совладельцев «Сахалин-2» упали на 6% после указа Путина
РБК Инвестиции02:26
Акции японских участников «Сахалина-2» упали на фоне ситуации со сменой оператора проекта
ТАСС00:43

Интересное

Обе нитки «Северного потока» остановят на плановый ремонт с 11 по 21 июля 2022 года

Обе нитки "Северного потока" на одиннадцать дней остановят ради планового техосмотра, сообщает оператор магистрали Nord Stream AG.
РИА Новости07:54

Глава МВД запретил ГИБДД использовать ручные мобильные комплексы фотовидеофиксации

«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», — сказала Волк.
RT на русском10:29

Власти Киева хотят запретить использование любого русскоязычного культурного продукта

Киевский городской совет планирует ввести запрет на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в столице Украины, в том числе книг, спектаклей и концертов, сообщает в пятницу пресс-служба совета.
РИА Новости09:58

В ДНР отправят в суд дело против первой группы украинских боевиков с «Азовстали»

Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.
РИА Новости10:47

Умная колонка «Яндекс.Станция» второго поколения поступила в продажу в новых цветах

Начались продажи умной колонки «Яндекс.Станция» второго поколения в двух новых вариантах цветового исполнения.
3DNews07:37

Захарова прокомментировала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение культуры приготовления украинского борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.
RT на русском10:41

Песков заявил, что ВС России наносят удары только по военным объектам Украины

Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине наносят удары только по военным объектам и местам обучения наёмников.
RT на русском05:53

KIA показала обновлённый кроссовер KIA Seltos

У модернизированного кроссовера Kia Seltos появилась иная «начинка» фар, также добавились диодные росчерки ходовых огней, которые визуально объединены со светящимися же полосками на радиаторной решетке.
Тарантас Ньюсвчера в 03:07

Аксенов объяснил задымление у Крымского моста учениями и ДТП

Задымление в районе Крымского моста, видеозаписи с которым распространились в соцсетях, связано с учениями, кроме того, на мосту произошло ДТП.
РБК08:55

Попова подписала постановление об отмене коронавирусных ограничений

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление об отмене коронавирусных ограничений.
РБК10:37