Акции японских компаний Mitsui и Mitsubishi упали на 5,5% после указа президента РФ Владимира Путина по "Сахалину-2", согласно которому участие иностранных акционеров в этом проекте оказалось под вопросом, свидетельствуют данные торгов.
Англо-голландская нефтегазовая компания Shell в феврале объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом», включая «Сахалин-2», Salym Petroleum Development, «Гыдан энерджи» и «Северный поток — 2», и начала выводить своих сотрудников из проектов.
«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», — сказала Волк.
Киевский городской совет планирует ввести запрет на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в столице Украины, в том числе книг, спектаклей и концертов, сообщает в пятницу пресс-служба совета.
Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.
У модернизированного кроссовера Kia Seltos появилась иная «начинка» фар, также добавились диодные росчерки ходовых огней, которые визуально объединены со светящимися же полосками на радиаторной решетке.