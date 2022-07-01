Акции японских компаний Mitsui и Mitsubishi упали на 5,5% после указа президента РФ Владимира Путина по "Сахалину-2", согласно которому участие иностранных акционеров в этом проекте оказалось под вопросом, свидетельствуют данные торгов.
Англо-голландская нефтегазовая компания Shell в феврале объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом», включая «Сахалин-2», Salym Petroleum Development, «Гыдан энерджи» и «Северный поток — 2», и начала выводить своих сотрудников из проектов.
Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей начала работу в полном объеме, соответствующая норма закона вступила в силу с 1 июля.
Курская администрация предупредила жителей Глушковского района, что неподалёку от посёлка Тёткино, который граничит с Сумской областью, армия РФ выполняет боевые задачи на Украине и попросила не волноваться, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Конфликт на Украине может разрешиться тремя способами, в зависимости от того, какой будет реализован, НАТО ослабнет или окрепнет, заявил в интервью The Spectator бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 1 июля, прокомментировал слова президента Индонезии Джоко Видодо, который заявил вчера, что при встрече передал Владимиру Путину послание от главы Украины Владимира Зеленского.