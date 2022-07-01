Будьте в Плюсе

Акции японских участников «Сахалина-2» упали на фоне ситуации со сменой оператора проекта

Акции японских компаний Mitsui и Mitsubishi упали на 5,5% после указа президента РФ Владимира Путина по "Сахалину-2", согласно которому участие иностранных акционеров в этом проекте оказалось под вопросом, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости
Акции Mitsui в пятницу, 1 июля, упали на 6,14%, до отметки 2810 иен ($20,8) за бумагу.
Профиль
В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
РИА Новости
Англо-голландская нефтегазовая компания Shell в феврале объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом», включая «Сахалин-2», Salym Petroleum Development, «Гыдан энерджи» и «Северный поток — 2», и начала выводить своих сотрудников из проектов.
РБК Инвестиции

Подробнее о событии

Акции японских компаний рухнули из-за указа Путина по «Сахалину-2»
News.ru04:47
Акции японских Mitsui и Mitsubishi упали из-за указа Путина о проекте «Сахалин-2»
Lenta.ru04:29
Акции японских корпораций рухнули из-за ситуации с «Сахалином-2»
Общественная служба новостей03:34
Указ Путина о проекте «Сахалин-2» ударил по акциям Mitsui и Mitsubishi
REGNUM02:53
Акции японских участников «Сахалина-2» упали на фоне смены оператора проекта
ИА Красная Весна02:30
Акции японских совладельцев «Сахалин-2» упали на 6% после указа Путина
РБК Инвестиции02:26
Акции японских участников «Сахалина-2» упали на фоне ситуации со сменой оператора проекта
ТАСС00:43

Интересное

Обе нитки «Северного потока» остановят на плановый ремонт с 11 по 21 июля

Обе нитки "Северного потока" будут остановлены на плановый ремонт с 11 по 21 июля - оператор.
ТАСС07:21

МИД Украины назвал личным мнением речь посла в ФРГ о Бандере, вызвавшей возмущение Варшавы

"Слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, высказанные в интервью немецкому журналисту, являются его личным мнением и не отражают позицию МИД Украины", - цитирует Николенко агентство Укринформ.
ТАСС07:31

Spiegel: ФРГ попросила Литву отменить блокаду перевозок в Калининград

Правительство ФРГ возмутилось запретом властей Литвы на перевозки в Калининград и настаивает на его отмене, сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на собственную информацию.
Коммерсантъ05:30

Минобороны России: украинская армия под Лисичанском за сутки потеряла около 200 человек

"Только в населенном пункте Верхнекаменка противник за сутки потерял более 120 человек убитыми и в Верхнекаменском — 70", — уточнили в министерстве.
РИА Новости05:42

В Якутии найден живым пассажир рухнувшего самолёта Ан-2

В Якутии 1 июля найден живым пассажир самолёта Ан-2, который пропал с радаров 21 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МЧС по республике.
REGNUM07:23

Глава СКР Бастрыкин предложил ограничить насилие, жестокость и реалити-шоу на ТВ

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил ограничить показ насилия и жестокости на телевидении, а реалити-шоу исключить из эфира.
Lenta.ru07:00

ЦБ запустил антиотмывочную платформу «Знай своего клиента»

Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей начала работу в полном объеме, соответствующая норма закона вступила в силу с 1 июля.
ТАСС00:27

Курская администрация сообщила, что российская армия выполняет задачи у поселка Теткино

Курская администрация предупредила жителей Глушковского района, что неподалёку от посёлка Тёткино, который граничит с Сумской областью, армия РФ выполняет боевые задачи на Украине и попросила не волноваться, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
РИА Новости07:03

Киссинджер назвал три варианта завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может разрешиться тремя способами, в зависимости от того, какой будет реализован, НАТО ослабнет или окрепнет, заявил в интервью The Spectator бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
РБК19:28

Песков опроверг передачу Путину письменного послания от Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 1 июля, прокомментировал слова президента Индонезии Джоко Видодо, который заявил вчера, что при встрече передал Владимиру Путину послание от главы Украины Владимира Зеленского.
Известия06:40