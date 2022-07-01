Ценные бумаги японских компаний Mitsui и Mitsubishi, имеющих пакеты акций проекта «Сахалин-2», рухнули из-за указа президента России Владимира Путина, в котором говорится о передаче государству имущества компании-оператора.
Правительство РФ выделило 28 миллиардов рублей на ускорение строительства трассы М-12 Москва - Казань, говорится в сообщении пресс-службы правительства на его официальном канале в мессенджере Telegram.
Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей начала работу в полном объеме, соответствующая норма закона вступила в силу с 1 июля.