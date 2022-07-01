Будьте в Плюсе

Акции японских участников «Сахалина-2» упали на фоне ситуации со сменой оператора проекта

Ценные бумаги японских компаний Mitsui и Mitsubishi, имеющих пакеты акций проекта «Сахалин-2», рухнули из-за указа президента России Владимира Путина, в котором говорится о передаче государству имущества компании-оператора.
Lenta.ru
Контрольный пакет (50% плюс 1 акция) в "Сахалин энерджи" принадлежит "Газпрому", британская Shell имеет 27,5% акций, японские Mitsui и Mitsubishi 12,5% и 10% соответственно.
ТАСС
Согласно указу, кабмин РФ должен провести финансовый, экологический, технологический и иной аудит деятельности иностранных участников проекта.
ТАСС
Большая часть производимого в рамках проекта сжиженного природного газа (СПГ) поставляется в Японию.
ТАСС

Подробнее о событии

Акции японских Mitsui и Mitsubishi упали из-за указа Путина о проекте «Сахалин-2»
Lenta.ru04:29
Акции японских участников «Сахалина-2» упали на фоне ситуации со сменой оператора в проекте
ИА SM-News03:57
Акции японских корпораций рухнули из-за ситуации с «Сахалином-2»
Общественная служба новостей03:34
Указ Путина о проекте «Сахалин-2» ударил по акциям Mitsui и Mitsubishi
REGNUM02:53
Акции японских участников «Сахалина-2» пали на фоне смены оператора проекта
ИА Красная Весна02:30
Акции японских совладельцев «Сахалин-2» упали на 6% после указа Путина
РБК Инвестиции02:26
Акции японских участников «Сахалина-2» упали на фоне ситуации со сменой оператора проекта
ТАСС00:43

Интересное

Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Ровеньки из РСЗО M142 Himars

Украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике из американской РСЗО М142 HIMARS, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
РИА Новости01:50

Роспотребнадзор отменил введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения

С 1 июля отменяется масочный режим, работа общепита в ночное время и другие ограничения, действовавшие в связи с эпидемией COVID-19.
Российская газета02:00

На ускорение строительства трассы М-12 Москва — Казань выделили 28 миллиардов рублей

Правительство РФ выделило 28 миллиардов рублей на ускорение строительства трассы М-12 Москва - Казань, говорится в сообщении пресс-службы правительства на его официальном канале в мессенджере Telegram.
РИА Новости04:15

ЦБ запустил антиотмывочную платформу «Знай своего клиента»

Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей начала работу в полном объеме, соответствующая норма закона вступила в силу с 1 июля.
ТАСС00:27

Киссинджер назвал три варианта завершения специальной военной операции на Украине

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с The Spactator назвал три возможных исхода конфликта на Украине.
Lenta.ru23:23

«Ъ»: российские авиакомпании попросили разрешения вернуть часть самолетов за рубеж

В апреле и мае авиакомпания S7 и грузовая AirBridgeCargo (входит в ГК "Волга-Днепр") обратились в Минтранс за разрешением вернуть свои самолеты лизингодателям.
Газета.Ru02:05

Депутат Федоров призвал отменить для пенсионеров пошлину на регистрацию наследуемого жилья

Депутат Евгений Федоров выступил с инициативой освободить российских пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству.
Lenta.ru00:57

В Якутии нашли обломки пропавшего 21 июня самолета Ан-2

Обломки пропавшего самолета Ан-2 обнаружили в Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Полярные авиалинии».
Lenta.ru03:07

Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что страна не будет выдавать своих граждан

Как заявил Хаависто, сейчас Турция требует у Финляндии экстрадировать 12 человек, однако соглашения ни по одному из них еще не достигнуты.
Lenta.ru04:23