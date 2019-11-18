Экономика

ИнфоросАкционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»

Как сообщает ТАСС, эмиратский холдинг Tawazun (акционер Aurus) намерен приобрести 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), занимающейся разработкой перспективных вертолетов и беспилотников. Сделка будет завершена в первом квартале 2020 года.
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Как сообщается
 в пресс-релизе холдинга, соглашение подписали гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский и гендиректор Tawazun Тарек Абдуль Рахим Аль-Хосани.
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Акционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»

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