с чего всё началось

Как сообщает ТАСС, эмиратский холдинг Tawazun (акционер Aurus) намерен приобрести 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), занимающейся разработкой перспективных вертолетов и беспилотников. Сделка будет завершена в первом квартале 2020 года.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Наука Бактерии помогли растениям выйти на сушу Возможно, что бактериальные гены и впрямь помогли растениям выйти на сушу – что, конечно, заставляет по-новому взглянуть на роль бактерий в эволюции земной жизни.

Общество «Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа «Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

Общество Спецборт МЧС доставит более 30 российских детей из Ирака в Москву Спецборт МЧС в понедельник вылетел из иракской столицы Багдад с 32 российскими детьми на борту, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии 23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.

Шоу-бизнес Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Общество С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.

Происшествия Музыканты Мариинки отравились в Москве заказанной едой Причиной отравления музыкантов Мариинского театра на гастролях в Москве стал золотистый стафилококк в заказанной еде.

Общество Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.

Происшествия В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.

Экономика Сбербанк купит долю в Mail.ru Group В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".