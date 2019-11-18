Экономика
ИнфоросАкционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»
Как сообщает ТАСС, эмиратский холдинг Tawazun (акционер Aurus) намерен приобрести 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), занимающейся разработкой перспективных вертолетов и беспилотников. Сделка будет завершена в первом квартале 2020 года.
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с чего всё началось
Как сообщается в пресс-релизе холдинга, соглашение подписали гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский и гендиректор Tawazun Тарек Абдуль Рахим Аль-Хосани.Коммерсантъвчера в 03:34
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В ДТП на Ставрополье пострадали девять человек
В Кочубеевском районе Ставропольского края произошла авария, в результате которой пострадали девять человек.
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Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
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Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Стала известна дата начала производства обновленного российского внедорожника Lada 4x4.
Наука
Бактерии помогли растениям выйти на сушу
Возможно, что бактериальные гены и впрямь помогли растениям выйти на сушу – что, конечно, заставляет по-новому взглянуть на роль бактерий в эволюции земной жизни.
Общество
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Общество
Спецборт МЧС доставит более 30 российских детей из Ирака в Москву
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Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии
23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
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Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
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Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Происшествия
Музыканты Мариинки отравились в Москве заказанной едой
Причиной отравления музыкантов Мариинского театра на гастролях в Москве стал золотистый стафилококк в заказанной еде.
Общество
Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей
В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
Происшествия
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию
Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
Культура
Кыштым может стать съемочной площадкой для фильма Федора Бондарчука
Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Происшествия
Суд вынес приговор «Деду Пикету», который ударил полицейского в сквере
Политика
В Кремле ответили на вопрос об отдельной встрече Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос, может ли у главы государства в этот день состояться отдельная беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Технологии
Sony запатентовала геймпад для PlayStation 5
Игровая приставка Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в конце следующего года.
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Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Армия и оружие
Израиль перехватил четыре ракеты из Сирии
Системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватили четыре ракетных снаряда, запущенных по Голанским высотам в северной части страны.
Армия и оружие
Россия начала военные учения в Черном море
В начале ноября стало известно, что Украина и страны НАТО в 2020 году проведут масштабные четырехдневные учения в Черном море.
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Единоборства
Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии
Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Армия и оружие
Заместитель генпрокурора ДНР Роман Белоус: Украина выбрала свой путь, мы — свой
Украина выбрала свой путь, мы — свой.
Футбол
Мамаев сыграет первый матч после выхода из колонии
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии.