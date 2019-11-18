Экономика
ТАССАкционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»
Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
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Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Политика
Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря
Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Пропал заместитель главы Северо-Западной таможни
Об исчезновении сотрудника таможни стало известно в понедельник, 18 ноября.
Общество
На Колыме объяснили непривлекательность рынка труда для пенсионеров
Наиболее благоприятные условия рынка труда для пенсионеров в России сложились в Москве, Петербурге и ряде областей Черноземья, менее комфортно пенсионерам работается в Чечне, Туве и на Алтае, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Политика
Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе
Москва передала украинской стороне задержанные год назад корабли, сообщили в МИД России.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Наука
Биологи вывели точную формулу «человеческого» возраста собак
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Общество
Рейтинг недоверия правительству России достиг максимума
По мнению экспертов, на рейтинги власти повлияла пенсионная реформа и повышение налоговой нагрузки.
Экономика
Минстрой прогнозирует падение ввода жилья в 2021-2022 году
По данным Росстата, объем ввода жилья в РФ по итогам девяти месяцев 2019 года составил 48,6 млн кв.м, что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Армия и оружие
Россия завершила первый этап поставок Ираку танков Т-90С
Первый этап поставок Ираку российских танков Т-90С завершен, стороны ведут переговоры о порядке и условиях выполнения второго.
Экономика
«Норильский никель» не ожидает изменения дивидендов до 2023 года
При хорошей конъюнктуре рынка металлов "Норникель" не исключает дополнительных промежуточных выплат: "В течение этого периода при хорошей конъюнктуре возможны опережающие выплаты, как сейчас по итогам 9 месяцев 2019 г.". "Краткосрочного риска для дивидендов при сохранении текущей конъюнктуры мы не видим", - отметил Дубовицкий.
Политика
Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США
Футбол
Массовая драка футболистов в Астрахани попала на видео
Политика
Порошенко собрались лишить неприкосновенности
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Политика
Песков оценил данные Украины для следственной группы по делу МН17
Часть материалов, поступающих в ССГ, идёт из Украины, которая, по мнению Пескова, «несёт ответственность за несвоевременное закрытие воздушного пространства» в момент трагедии.
Здоровье
Кардиолог рассказал, кому следует опасаться преждевременной смерти
Врач-кардиолог рассказал о недугах, которые повышают риск преждевременной смерти.
Шоу-бизнес
У Кристины Асмус украли обручальное кольцо
Актриса заверила, что отсутствие обручальных колец у нее и Гарика никак не связано с какими-то ссорами.
Кино
Компания Disney анонсировала премьеры нескольких новых фильмов Marvel
Представители компании Disney анонсировали несколько новых картин киновселенной Marvel.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Военное руководство Великобритании скрывало данные о преступлениях британских солдат в Афганистане и Ираке.
Общество
В Госдуме объяснили популярность колледжей боязнью ЕГЭ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН объяснил, что поступлением в колледж молодежь пытается обмануть систему и избежать ЕГЭ.