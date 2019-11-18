Экономика

ТАССТАССАкционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»

Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
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Акционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»

ТАСС05:41

Россия и ОАЭ совместно будут разрабатывать вертолеты и беспилотники

Российская газета04:21

Эмиратский инвестор Aurus решил купить 50% КБ «Вертолетов России»

Интерфакс01:34

Фонд из ОАЭ вложит в конструкторское бюро «Вертолетов России» €200 млн

РБК03:15

Эмиратский инвестор в Aurus может купить крупную долю в «Вертолётах России»

News.ru02:33

Эмиратский холдинг купит половину конструкторского бюро «Вертолетов России»

ПРАЙМ01:45

Эмиратский холдинг купит половину конструкторского бюро «Вертолетов России»

Коммерсантъ03:34
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