Экономика
ТАССАкционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»
Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
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Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Общество
Чичваркин создал в Лондоне фонд для борьбы с коррупцией
Здоровье
Женщины с апноэ сна имеют более высокий риск заболеть онкологией
Низкий уровень кислорода в крови при апноэ может играть важную роль в развитии некоторых типов рака, и у женщин шансы на это выше, чем у мужчин: такие данные приводит группа исследователей Университета Аристотеля (Греция) по итогам работы с 19 000 пациентов.
Экономика
Преемник Путина затаился в органах госнадзора – Делягин
Минфин в заметил, что в бюджете 2019 года из-за ошибки прогнозов «выпадают» 204,7 млрд рублей.
Политика
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Политика
Украина продолжит судиться с Россией после возвращения кораблей
Украина не откажется от иска против России даже после того, как Москва вернула задержанные в Керченском проливе корабли.
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Политика
В ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии нормам демократии
Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что парламентские выборы в Белоруссии «не соответствовали стандартам демократических выборов».
Фигурное катание
Медведева представила новый показательный номер в Москве
Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
Шоу-бизнес
Рудковская прокомментировала слухи об изменах Плющенко
Продюсер и телеведущая Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах со стороны своего мужа фигуриста Евгения Плющенко, сообщает "Газета.ru".
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Политика
В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Армия и оружие
Пакистан испытал баллистическую ракету «Шахин-1»
Общество
В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
Здоровье
В Оренбурге может в 6 раз подорожать «шоферская» медкомиссия
С 22 ноября стоимость «шоферской» станет значительно дороже.
Общество
«Яндекс» хочет изменить свою структуру управления
Совет директоров компании "Яндекс" собирается внести изменения в структуру управления.
Хоккей
Хоккеист Кузнецов сравнил Овечкина с Иисусом
Российский форвард клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, говоря в интервью «Спорт-Экспресс» о достижениях соотечественника и партнера по команде Александра Овечкина, сравнил его с Иисусом.
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Общество
Рейтинг недоверия правительству России достиг максимума
По мнению экспертов, на рейтинги власти повлияла пенсионная реформа и повышение налоговой нагрузки.
Политика
Порошенко увидел в своем преследовании российский заказ
Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам является «российским заказом».
Футбол
ЦСКА забил пять мячей ростовскому СКА в товарищеском матче
Общество
СМИ сообщили об отставке замглавы ФСИН Максименко
15 ноября Максименко сообщил «Говорит Москва» о смене формата работы ФСИН со СМИ.