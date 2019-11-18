Экономика
ТАССАкционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»
Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
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Футбол
На Соболева претендуют клубы из Англии, Италии и Германии
В 22-летнем форварде заинтересованы клубы из Англии, Германии, Италии и Турции. Отступные игрока в самарском клубе составляют 2 млн евро.
Финансы
Минфин определил принципы инвестирования средств ФНБ
Минфин определился с основными принципами для отбора проектов, которые будут финансироваться из ФНБ: это недопустимость принятия индивидуальных решений по проектам, обеспечение прозрачности процесса и снижение зависимости от цен на нефть.
Политика
Кремль назвал дату «нормандского саммита»
Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Россия передала Украине корабли, задержанные во время конфликта в Керченском проливе, произошедшего в 2018 г. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.
Экономика
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
Фонды, которые ориентированы только на российский рынок, вложили 57 миллионов.
Политика
Тимошенко через суд намерена остановить принятие закона о рынке земли
Глава фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко представила план, призванный остановить принятие закона о рынке земли.
Авто
Названа дата начала производства нового внедорожника Lada 4х4
Рестайлинговый внедорожник получит новый салон с другой приборной панелью и центральной консолью, новыми сиденьями, задним диваном с тремя подголовниками и формованным потолком (как у современных моделей Lada).
Общество
В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
Кино
Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»
Киностудия Warner Bros. не планирует выпускать в обозримом будущем так называемую "версию Снайдера" экранизации комиксов DC "Лига справедливости".
Авто
В Китае представили копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Общество
«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Общество
Киселев назвал революционным законопроект о виноделии России
Киселев отметил, что принимается закон, в котором впервые в истории России будет дано определение, что такое вино и что такое российское вино.
Общество
Посольство Британии стало чаще давать визы россиянам
Посольство Великобритании в России зафиксировало увеличение числа случаев выдачи виз гражданам РФ по сравнению с показателями прошлого года.
Общество
Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Футбол
Датский футболист заявил, что хотел бы остаться в ЦСКА после просмотра
Футболист из Дании Асхаб Мукудаев, находящийся на просмотре в московском ЦСКА, заявил, что хотел бы остаться в армейской команде.
Политика
Европа не нуждается в СПГ из США — депутат бундестага
Европе не нужен американский сжиженный газ, а в случае введения Вашингтоном санкций в отношении участвующих в прокладке труб «Nord stream — 2» европейских компаний Евросоюз должен ответить зеркально.
Общество
На Колыме объяснили непривлекательность рынка труда для пенсионеров
Наиболее благоприятные условия рынка труда для пенсионеров в России сложились в Москве, Петербурге и ряде областей Черноземья, менее комфортно пенсионерам работается в Чечне, Туве и на Алтае, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Общество
Нашедших сатанизм у Крида экспертов лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, проводивших исследование творчества певца Егора Крида.
Космос
Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы
"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Политика
Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления
Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете.
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Политика
Евросоюз упростит визовый режим с Белоруссией
Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Происшествия
В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
Полицейские Бийска в понедельник провели обыск в мэрии наукограда и изъяли документы, сообщил РИА Новости представитель администрации.
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
В китайском издании Sohu опубликована статья, в которой автор назвал четыре, по его мнению, слабые стороны России.
Энергетика
Протесты в Ираке не сказались на работе нефтяного сектора
Протестные акции в Ираке не повлияли на работу предприятий нефтяного сектора, заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.