Экономика

ТАССТАССАкционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»

Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
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Акционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»

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Коммерсантъ03:34

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