с чего всё началось

Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.

Здоровье Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.

Футбол Президент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем.

Общество «Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.

Происшествия ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

Хоккей ЦСКА в овертайме проиграл «Северстали» Московский ЦСКА уступил череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Политика В Белоруссии оценили перспективы союзных отношений с Россией Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что российско-белорусские союзные отношения в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень.

Общество В Москву из Ирака вылетел рейс с 32 детьми россиян Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"*, в понедельник вылетел из Багдада в Россию спецбортом МЧС, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Политика Путин и Макрон обсудили подготовку саммита в «нормандском формате» Основное внимание Владимир Путин и Эммануэль Макрон уделили ситуации на Украине, подчеркнув, что проведение саммита в "нормандском формате" должно способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений.

Общество В Венеции ожидают новый пик наводнения Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.

Происшествия ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.

Политика Порошенко собрались лишить неприкосновенности Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.

Политика МИД предупредил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit Российским компаниям в МИДе посоветовали подготовиться к ужесточению санкций со стороны Великобритании после завершения процедуры Brexit (выхода страны из состава Европейского союза).

Авто «АвтоВАЗ» решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора Как пишет портал «Лада.онлайн», не так давно руководитель проекта Lada Vesta Алексей Лихачев рассказал, как производитель решил проблему повышенного расхода масла 1,8-литрового мотора.

Политика На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений По словам дипломата, президенты стран нормандского формата могут признать, что в течение пяти лет «Минские соглашения не продемонстрировали своей живучести и не принесли мир в Украину».

Общество Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.

Политика Дерипаска попросил власти США снять с него санкции Дерипаска попросил власти США снять с него санкции Бизнесмен Олег Дерипаска летом подавал прошение в Минфин США о снятии с него санкций, но ведомство не «отнеслось к просьбе серьезно», сообщает РБК со ссылкой на меморандум, направленный представителями миллиардера в суд округа Колумбия.