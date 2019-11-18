Экономика
ТАССАкционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»
Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
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с чего всё началось
Как сообщается в пресс-релизе холдинга, соглашение подписали гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский и гендиректор Tawazun Тарек Абдуль Рахим Аль-Хосани.Коммерсантъ03:34
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Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Технологии
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Футбол
Президент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги
Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем.
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Политика
ОБСЕ назвала парламентские выборы в Белоруссии недемократичными
Парламентские выборы в Белоруссии не соответствовали важным демократическим стандартам.
Хоккей
ЦСКА в овертайме проиграл «Северстали»
Московский ЦСКА уступил череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
В Белоруссии оценили перспективы союзных отношений с Россией
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что российско-белорусские союзные отношения в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень.
Автоспорт
Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум
В результате Хэмилтон в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а последнее место на подиуме досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.
Общество
В Москву из Ирака вылетел рейс с 32 детьми россиян
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"*, в понедельник вылетел из Багдада в Россию спецбортом МЧС, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Политика
Путин и Макрон обсудили подготовку саммита в «нормандском формате»
Основное внимание Владимир Путин и Эммануэль Макрон уделили ситуации на Украине, подчеркнув, что проведение саммита в "нормандском формате" должно способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений.
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
Происшествия
ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене
Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Политика
Порошенко собрались лишить неприкосновенности
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Политика
МИД предупредил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit
Российским компаниям в МИДе посоветовали подготовиться к ужесточению санкций со стороны Великобритании после завершения процедуры Brexit (выхода страны из состава Европейского союза).
Гаджеты
Samsung удешевит смартфоны из-за конкуренции с Xiaomi и Huawei
Samsung намерена составить серьезную конкуренцию компания Xiaomi и Huawei, но для этого ей нужно снизить стоимость смартфонов.
Авто
«АвтоВАЗ» решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора
Как пишет портал «Лада.онлайн», не так давно руководитель проекта Lada Vesta Алексей Лихачев рассказал, как производитель решил проблему повышенного расхода масла 1,8-литрового мотора.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
Глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу пригрозил, что Анкара может возобновить военную операцию в Сирии.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Политика
На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений
По словам дипломата, президенты стран нормандского формата могут признать, что в течение пяти лет «Минские соглашения не продемонстрировали своей живучести и не принесли мир в Украину».
Общество
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Общество
Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат
Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
Авто
Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail
Бренд Venucia, являющийся совместным проектом Nissan и Dongfeng, выводит на рынок новый бюджетный паркетник.
Происшествия
При стрельбе в супермаркете в Оклахоме погибли три человека
Политика
Дерипаска попросил власти США снять с него санкции
Дерипаска попросил власти США снять с него санкции Бизнесмен Олег Дерипаска летом подавал прошение в Минфин США о снятии с него санкций, но ведомство не «отнеслось к просьбе серьезно», сообщает РБК со ссылкой на меморандум, направленный представителями миллиардера в суд округа Колумбия.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Футбол
Константин Зырянов: «Наверное, на Головина воздух Монако действует»
Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов в шутку объяснил успехи Александра Головина в национальной команде атмосферой в Монако.