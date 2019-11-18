Экономика

ТАССТАССАкционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»

Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
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Как сообщается
 в пресс-релизе холдинга, соглашение подписали гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский и гендиректор Tawazun Тарек Абдуль Рахим Аль-Хосани.
Коммерсантъ03:34

Подробнее о событии

Фонд из ОАЭ вложит в конструкторское бюро «Вертолетов России» €200 млн

РБК03:15

Россия и ОАЭ совместно будут разрабатывать вертолеты и беспилотники

Российская газета04:21

Эмиратский холдинг купит половину конструкторского бюро «Вертолетов России»

Коммерсантъ03:34

Акционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»

ТАСС05:41

Эмиратский инвестор в Aurus может купить крупную долю в «Вертолётах России»

News.ru02:33

Эмиратский холдинг купит половину конструкторского бюро «Вертолетов России»

ПРАЙМ01:45

Эмиратский инвестор Aurus решил купить 50% КБ «Вертолетов России»

Интерфакс01:34
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:02, Вашингтон
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REGNUM 13:33
Армия и оружие

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РБК 08:43
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Газета.Ru 06:47
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Президент России Владимир Путин фактически одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска.
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

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Российский тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в интервью телеканалу «Мир» рассказал, что собирается жениться во второй раз.
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Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате

О «созревших» условиях для проведения саммита «нормандской четверки» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.
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