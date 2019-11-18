с чего всё началось

Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.

Экономика В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.

Шоу-бизнес Пригожин объяснил возвращение Ротару в РФ Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что певица любит российскую публику и приезжает в нашу страну не из-за гонораров, а из-за того, что стала жертвой политики.

Происшествия В бактериологической лаборатории в Курганской области произошел пожар Пожарные в Курганской области потушили возгорание, которое возникло в бактериологической лаборатории в селе Шатрове на площади 150 кв. м. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления МЧС России.

Экономика Эксперт сообщил о долговом истощении украинского бюджета Бюджет Украины находится в плачевном состоянии и истощен долгами, считает доктор экономических наук, завотделом государственных финансов экспертно-аналитического центра Growford Institute Татьяна Богдан, пишет «Зеркало недели».

Общество В администрации объявили имя нового первого замглавы Орска Новый первый замглавы Орска Евгений Новиков в мае этого года стал в администрации руководителем аппарата, а до этого занимал пост главы Советского района.

Политика Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.

Общество Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.

Здоровье Новосибирские ученые в 2020 году начнут испытания лекарства от рака Комбинированный препарат для борьбы с онкологическими заболеваниями, разработанный в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, в 2019 году прошел доклинические испытания.

Наука На плато Наска нашли новые рисунки загадочных монстров Японские ученые из университета Ямагата обнаружили на знаменитом плато Наска новые геоглифы, расшифровать некоторые из них пока не удалось.

Технологии Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.

Общество В Росконтроле проверили «Докторскую» колбасу "Докторская" колбаса предполагает в своем составе: свинину, говядину, воду, яйца куриные или меланж, молоко коровье, соль, сахар, пряности в виде мускатного ореха или кардамона, антиокислитель — аскорбиновую кислоту и фиксатор окраски нитрит натрия.

Общество Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах России Высокий показатель смертности на дорогах России связан в первую очередь с их протяженностью и большой территорией страны.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Экономика НОВАТЭК собирает ресурсы под СПГ-проекты Северо-Гыданский участок должен стать частью ресурсной базы четвертого крупного СПГ-проекта НОВАТЭКа в регионе, реализацию которого компания намечает на период после 2030 года.