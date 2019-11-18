Экономика
ТАССАкционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»
Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
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с чего всё началось
Как сообщается в пресс-релизе холдинга, соглашение подписали гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский и гендиректор Tawazun Тарек Абдуль Рахим Аль-Хосани.Коммерсантъвчера в 03:34
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Экономика
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"Докторская" колбаса предполагает в своем составе: свинину, говядину, воду, яйца куриные или меланж, молоко коровье, соль, сахар, пряности в виде мускатного ореха или кардамона, антиокислитель — аскорбиновую кислоту и фиксатор окраски нитрит натрия.
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Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах России
Высокий показатель смертности на дорогах России связан в первую очередь с их протяженностью и большой территорией страны.
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
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Польские СМИ составили два сценария войны США с Россией
Два сценария потенциального вооружённого конфликта между США и РФ опубликовал 18 ноября общественно-политический еженедельник «Мысль Польши».
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Новосибирская компания придумала адресный перевод чаевых официантам
Созданный новосибирской компанией сервис 2tip начал работать в начале ноября, на его создание и разработку ушло более трех месяцев.