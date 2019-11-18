Экономика

ТАССТАССАкционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»

Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
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с чего всё началось
Как сообщается
 в пресс-релизе холдинга, соглашение подписали гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский и гендиректор Tawazun Тарек Абдуль Рахим Аль-Хосани.
Коммерсантъ03:34

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Акционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»

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ПРАЙМ01:45

Эмиратский холдинг купит половину конструкторского бюро «Вертолетов России»

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