Экономика
ТАССАкционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»
Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
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с чего всё началось
Как сообщается в пресс-релизе холдинга, соглашение подписали гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский и гендиректор Tawazun Тарек Абдуль Рахим Аль-Хосани.Коммерсантъ03:34
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Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Армия и оружие
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В Кремле назвали предполагаемые сроки встречи «нормандской четверки»
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Экономика
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Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Происшествия
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Политика
Макей: Союзные отношения России и Белоруссии выйдут на новый уровень
"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
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«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота
Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
Происшествия
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Общество
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Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Несколько предсерийных экземпляров обновленной «ШНивы», как сообщают коллеги-журналисты, уже показали дилерам.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Общество
Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство
Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
Политика
Госдеп пригрозил Египту санкциями за покупку истребителей у России
Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что госсекретарь США Майкл Помпео и глава Пентагона Марк Эспер направили на прошлой неделе министру обороны и военной промышленности Египта генерал-полковнику Мухаммеду Заки письмо, в котором предостерегли Египет от покупки истребителей Су-35 у России.
Игры
Valve может анонсировать новую часть Half-Life до конца 2019 года
Авто
Электрический седан BMW i4 сможет развивать 530 сил
Выяснилось, что электромотор развивает 390 кВт (530 л.с.), то есть по отдаче находится на одном уровне с двигателем V8 4.4.
Авто
Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang
Mach-E стал первым новым "Мустангом" за 55 лет и положил начало линейке из 14 электрических Ford, которые бренд планирует выпустить в Европе до конца 2020 года.
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Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко
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На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку
20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Автоспорт
Себастьян Феттель и Шарль Леклер вызваны на ковёр
Разбор полетов продолжится на базе на этой неделе. Стоит отметить, что уже не в первый раз в этом году гонщики Ferrari вызваны на ковер.
Хоккей
Билялов, Галенюк и Ландер признаны лучшими игроками недели
Лучшим вратарем вторую неделю подряд стал Тимур Билялов из Ак Барса. 24-летний вратарь выиграл оба матча, в которых пропустил одну шайбу.