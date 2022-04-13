ИзвестияБритания внесла в санкционный список 206 физических и юридических лиц из РФ6 апреля в санкционный список Великобритании были внесены восемь россиян.ИзвестияПрезидент и совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков и экс-президент РЖД Владимир Якунин стали фигурантами британского санкционного списка.ТАССВ частности, под санкции попали помощник президента России Андрей Фурсенко, украинский политик Виктор Медведчук, владелец группы ЕСН Григорий Березкин и супруга главы МИД Мария Лаврова.РИА НовостиВ марте Лондон продолжил включать в санкционные списки российских предпринимателей, чиновников, политиков и компании.РБКЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияSports.ruSport24.ruMetaratingsODDS.ruСургутская ТрибунаForbesНародные новостиНТВКомсомольская правдаReadovka NewsПрофильФАНЦарьградКапитал страныВечерняя МоскваREGNUMЦентральная Служба НовостейГазета.RuРБКFrank MediaПодробнее о событииВеликобритания внесла в санкционный список Алекперова, Евтушенкова, Якунина и МедведчукаТАСС07:49Британия ввела санкции против еще 206 россиян и МедведчукаРБК07:32Санкции Великобритании расширили еще на 206 россиянИнтерфакс07:18Британия внесла в санкционный список 206 физлиц и юрлиц из РоссииRT на русском06:55Великобритания расширила санкции против РоссииКоммерсантъ06:49Великобритания включила Якунина в санкционный список как действующего главу РЖДРИА Новости07:39Великобритания ввела санкции в отношении еще 206 граждан и предприятий РоссииГазета.Ru06:38Показать ещёОценить804Поделиться