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Британия внесла в санкционный список 206 физических и юридических лиц из РФ

6 апреля в санкционный список Великобритании были внесены восемь россиян.
Известия
Президент и совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков и экс-президент РЖД Владимир Якунин стали фигурантами британского санкционного списка.
ТАСС
В частности, под санкции попали помощник президента России Андрей Фурсенко, украинский политик Виктор Медведчук, владелец группы ЕСН Григорий Березкин и супруга главы МИД Мария Лаврова.
РИА Новости
В марте Лондон продолжил включать в санкционные списки российских предпринимателей, чиновников, политиков и компании.
РБК

Подробнее о событии

Великобритания внесла в санкционный список Алекперова, Евтушенкова, Якунина и Медведчука
ТАСС07:49
Британия ввела санкции против еще 206 россиян и Медведчука
РБК07:32
Санкции Великобритании расширили еще на 206 россиян
Интерфакс07:18
Британия внесла в санкционный список 206 физлиц и юрлиц из России
RT на русском06:55
Великобритания расширила санкции против России
Коммерсантъ06:49
Великобритания включила Якунина в санкционный список как действующего главу РЖД
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Великобритания ввела санкции в отношении еще 206 граждан и предприятий России
Газета.Ru06:38

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