Бомбардир.руАкционер «Спартака» подал иск к клубу на 88 миллионов рублейИск относится к категории «экономические споры по гражданским правоотношениям». Его сумма – 88,3 миллиона рублей. АО «Капитальные активы» владеет 22% акций «Спартака».В источникеИзвестияBookmaker-ratings.ruОбщественная служба новостейRT на русскомГазета.RuSports.ruNews.ruСпорт день за днемРамблерСпорт-ЭкспрессКоммерсантъ FMВести.RuНовые ИзвестияSport24.ruРБК спортЧемпионатMockva.ruФутбол РоссииBetOnЕвро-футбол.руODDS.ruПлеймейкерУтроNewsКарелинформФАНПодробнее о событииВ «Спартаке» отреагировали на информацию об иске к клубуRT на русскомвчера в 10:20Акционер московского «Спартака» подал к нему иск на 88 млн рублейBookmaker-ratings.ruвчера в 03:48Акционер «Спартака» подал к клубу иск на 88 миллионов рублейРИА Новостивчера в 07:53На «Спартак» подали иск на 88 миллионовВести.Ruвчера в 07:03Акционер «Спартака» подал иск к футбольному клубу на 88,3 млн рублейИзвестиявчера в 06:14Акционер «Спартака» подал иск к клубу на 88,3 млн рублейSport24.ruвчера в 05:48В «Спартаке» отреагировали на информацию об иске к клубуЧемпионатвчера в 10:06Показать ещёОценить1КомментироватьПоделиться