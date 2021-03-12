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Бомбардир.ру
Бомбардир.ру

Акционер «Спартака» подал иск к клубу на 88 миллионов рублей

Иск относится к категории «экономические споры по гражданским правоотношениям». Его сумма – 88,3 миллиона рублей. АО «Капитальные активы» владеет 22% акций «Спартака».В источнике
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В «Спартаке» отреагировали на информацию об иске к клубу

RT на русскомвчера в 10:20

Акционер московского «Спартака» подал к нему иск на 88 млн рублей

Bookmaker-ratings.ruвчера в 03:48

Акционер «Спартака» подал к клубу иск на 88 миллионов рублей

РИА Новостивчера в 07:53

На «Спартак» подали иск на 88 миллионов

Вести.Ruвчера в 07:03

Акционер «Спартака» подал иск к футбольному клубу на 88,3 млн рублей

Известиявчера в 06:14

Акционер «Спартака» подал иск к клубу на 88,3 млн рублей

Sport24.ruвчера в 05:48

В «Спартаке» отреагировали на информацию об иске к клубу

Чемпионатвчера в 10:06
Интересное

Замглавы правительства Ставрополья задержан по подозрению в получении взятки

Следователи задержали заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева, на него возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере).
Коммерсантъвчера в 15:13