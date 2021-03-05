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НовостиВолгограда.ру
НовостиВолгограда.ру

Акционерам Сбера выплатят более 422 млрд рублей дивидендов

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Сбер продолжает следовать Стратегии-2023, согласно которой избыточный капитал распределяется в пользу акционеров. Герман Греф, председатель правления, прокомментировал, что размер дивидендов соответствует тому, который был выплачен по итогам 2019 года, и составляет более 55,7% от чистой прибыли.В источнике
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С чего всё началось

Сбер второй год подряд выплатит рекордные дивиденды

При этом в бюджет Российской Федерации, как крупнейшего акционера Сбербанка, поступило 211,2 млрд рублей.
ПРАЙМвчера в 03:53
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Сбер выплатит рекордные дивиденды по итогам 2020 года

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Дивиденды «Сбербанка» по итогам 2020 года могут составить 18,7 рубля на акцию

Finam.Ru4 марта в 11:09

«Сбер» может направить более половины прибыли на выплату дивидендов

Ведомости4 марта в 10:23

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ПРАЙМ4 марта в 10:18

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РБК4 марта в 10:18

Сбербанк намерен сохранить размер дивидендов по итогам 2020 года

Коммерсантъ4 марта в 10:06

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Финмаркет4 марта в 10:28
Интересное

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ИА Красная Весна03:25

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Evo-rus.com4 марта в 07:14

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Ведомостивчера в 11:09