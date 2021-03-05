Акционерам Сбера выплатят более 422 млрд рублей дивидендов
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Сбер продолжает следовать Стратегии-2023, согласно которой избыточный капитал распределяется в пользу акционеров. Герман Греф, председатель правления, прокомментировал, что размер дивидендов соответствует тому, который был выплачен по итогам 2019 года, и составляет более 55,7% от чистой прибыли.В источнике
С чего всё началось
Сбер второй год подряд выплатит рекордные дивиденды
При этом в бюджет Российской Федерации, как крупнейшего акционера Сбербанка, поступило 211,2 млрд рублей.
ПРАЙМвчера в 03:53
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Finam.Ru4 марта в 11:09