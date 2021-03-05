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Сбер продолжает следовать Стратегии-2023, согласно которой избыточный капитал распределяется в пользу акционеров. Герман Греф, председатель правления, прокомментировал, что размер дивидендов соответствует тому, который был выплачен по итогам 2019 года, и составляет более 55,7% от чистой прибыли.

С чего всё началось Сбер второй год подряд выплатит рекордные дивиденды При этом в бюджет Российской Федерации, как крупнейшего акционера Сбербанка, поступило 211,2 млрд рублей. ПРАЙМ вчера в 03:53