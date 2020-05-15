Экономика
Новые ИзвестияАкционеры ФСК ЕЭС передали управление «Россетям»
Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров досрочно лишился своих полномочий. Отмечается, что акционеры также утвердили годовой отчет и финансовую отчетность за 2019 год.
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В результате голосования было принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ПАО «Россети». Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров досрочно лишился своих полномочий.Новые Известиявчера в 14:40
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Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
Коммерсантъ вчера в 10:54
Общество
Путин поручил решить вопросы о дополнительных выплатах на детей
Правительству России президентом Владимиром Путиным поручено в ближайшее время решить вопросы, касающиеся выплат на детей, сообщает Кремль.
Взгляд.ру вчера в 17:59
Общество
Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ вчера в 19:58
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК вчера в 13:21
Происшествия
Мантуров рассказал о проверках аппаратов ИВЛ, производимых на Урале
Каждый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенный на "Уральском приборостроительном заводе", проходит тщательные проверки, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новости вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет
Певица Любовь Успенская в своем микроблоге поделилась с подписчиками тем, как она выглядела в 25-летнем возрасте.
Bimru.ru вчера в 07:15
Политика
NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне
NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия вчера в 20:46
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 10:58
Политика
Путин поручил зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент России Владимир Путин поручил кабмину «навести порядок» в строительной документации для того, чтобы не затягивать строительство медицинских центров по всей стране.
Smolnarod.ru вчера в 10:14
Общество
Мясников ответил на слухи о заниженной смертности от коронавируса в РФ
Врач и телеведущий Александр Мясников развеял слухи о заниженной смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 23:13
Политика
Козак рассказал о достижениях на переговорах по Донбассу в Берлине
Консультации с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины прошли успешно, были достигнуты соглашения о дальнейших действиях по мирному урегулированию ситуации.
Известия 13 мая в 12:35
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество
В России оценили риск заражения коронавирусом на улице
Риск заразиться коронавирусом на улице, если человек находится там один, отсутствует.
Lenta.ru вчера в 21:20
Космос
Лазерный ровер исследует на Луне кратеры с водяным льдом
Новый лазерный ровер исследует Луну. Об этом рассказали представители NASA, сообщил «Ридус».
Телеканал 360° вчера в 10:04
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Кино
Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Умерла звезда фильма "А зори здесь тихие" Алла Мещерякова Артистка скончалась на 78-м году жизни.
Экспресс газета 14 мая в 04:25
Армия и оружие
ТАСС: Россия начала производство Су-35 для Египта
В России стартовало производство истребителей Су-35 по контракту с Египтом, сообщил военно-дипломатический источник ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 22:21
Общество
Волгоградцы старше 60 лет бесплатно получают маски с доставкой на дом
Жители Волгограда в возрасте старше 60 лет бесплатно получают средства индивидуальной защиты второй день подряд.
РИАЦ вчера в 05:52
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Футбол
Эмери: «Игроки „Арсенала“ не хотели, чтобы Озил был капитаном»
Soccer.ru вчера в 17:02
Общество
Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei
Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
REGNUM вчера в 09:20
Политика
В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
РИА Новости 13 мая в 15:44
Шоу-бизнес
Астролог Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова
Астролог (@vasilisa.volodina) 14 Май 2020 в 9:30 PDT Известный астролог Василиса Володина уверена, что развод звездной пары был предопределен заранее.
Городовой вчера в 03:57
Политика
Меркель рассказала об атаке российских хакеров на бундестаг
В среду, 13 мая, стало известно, что Меркель прокомментировала атаку российских хакеров на бундестаг.
Piter.tv 13 мая в 14:24
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду
Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста вчера в 10:02
Политика
Палата представителей США одобрила помощь экономике на $3 трлн
Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила пакет стимулирующих мер на $3 трлн в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:04
Шоу-бизнес
Раскрыты доходы российских звезд во время карантина
URA.Ru вчера в 22:31
Политика
Трамп готов частично возобновить финансирование ВОЗ — Fox News
Финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со стороны США может быть возобновлено, но в ограниченном объеме, 15 мая передает Fox News.
ИА Красная Весна вчера в 23:48