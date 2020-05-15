Экономика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияАкционеры ФСК ЕЭС передали управление «Россетям»

Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров досрочно лишился своих полномочий. Отмечается, что акционеры также утвердили годовой отчет и финансовую отчетность за 2019 год.
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с чего всё началось

Акционеры ФСК ЕЭС передали управление «Россетям»

В результате голосования было принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ПАО «Россети». Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров досрочно лишился своих полномочий.
Новые Известиявчера в 14:40

Подробнее о событии

ФСК ЕЭС не планирует пользоваться отсрочкой по выплате дивидендов за 2019 год

ТАССвчера в 13:39

«ФСК ЕЭС» перешла в управление «Россетей»

ФедералПрессвчера в 14:15

Россети стали единоличным исполнительным органом ФСК

News.ruвчера в 13:54

Акционеры ФСК решили сделать «Россети» единоличным исполнительным органом

ПРАЙМвчера в 13:19

Акционеры «Россетей» приняли ряд важных решений

Профильвчера в 13:17

ФСК ЕЭС передала правление компании «Россети»

ИА Красная Веснавчера в 12:40

Федеральная сетевая компания передала управление «Россетям»

Ведомостивчера в 14:30
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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

Коммерсантъ вчера в 10:54
1,5K
Общество

Путин поручил решить вопросы о дополнительных выплатах на детей

Правительству России президентом Владимиром Путиным поручено в ближайшее время решить вопросы, касающиеся выплат на детей, сообщает Кремль.
Взгляд.ру вчера в 17:59
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Общество

Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь

Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ вчера в 19:58
125
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
627
Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК вчера в 13:21
1K
Происшествия

Мантуров рассказал о проверках аппаратов ИВЛ, производимых на Урале

Каждый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенный на "Уральском приборостроительном заводе", проходит тщательные проверки, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новости вчера в 10:35
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет

Певица Любовь Успенская в своем микроблоге поделилась с подписчиками тем, как она выглядела в 25-летнем возрасте.
Bimru.ru вчера в 07:15
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Политика

NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне

NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия вчера в 20:46
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Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 10:58
1K
Политика

Путин поручил зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент России Владимир Путин поручил кабмину «навести порядок» в строительной документации для того, чтобы не затягивать строительство медицинских центров по всей стране.
Smolnarod.ru вчера в 10:14
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Общество

Мясников ответил на слухи о заниженной смертности от коронавируса в РФ

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял слухи о заниженной смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 23:13
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Политика

Козак рассказал о достижениях на переговорах по Донбассу в Берлине

Консультации с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины прошли успешно, были достигнуты соглашения о дальнейших действиях по мирному урегулированию ситуации.
Известия 13 мая в 12:35
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Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Общество

В России оценили риск заражения коронавирусом на улице

Риск заразиться коронавирусом на улице, если человек находится там один, отсутствует.
Lenta.ru вчера в 21:20
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Космос

Лазерный ровер исследует на Луне кратеры с водяным льдом

Новый лазерный ровер исследует Луну. Об этом рассказали представители NASA, сообщил «Ридус».
Телеканал 360° вчера в 10:04
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
3K
Кино

Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Умерла звезда фильма "А зори здесь тихие" Алла Мещерякова Артистка скончалась на 78-м году жизни.
Экспресс газета 14 мая в 04:25
89
Армия и оружие

ТАСС: Россия начала производство Су-35 для Египта

В России стартовало производство истребителей Су-35 по контракту с Египтом, сообщил военно-дипломатический источник ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 22:21
6
Общество

Волгоградцы старше 60 лет бесплатно получают маски с доставкой на дом

Жители Волгограда в возрасте старше 60 лет бесплатно получают средства индивидуальной защиты второй день подряд.
РИАЦ вчера в 05:52
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
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Футбол

Эмери: «Игроки „Арсенала“ не хотели, чтобы Озил был капитаном»

Soccer.ru вчера в 17:02
Общество

Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei

Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
REGNUM вчера в 09:20
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Политика

В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
РИА Новости 13 мая в 15:44
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Шоу-бизнес

Астролог Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова

Астролог (@vasilisa.volodina) 14 Май 2020 в 9:30 PDT Известный астролог Василиса Володина уверена, что развод звездной пары был предопределен заранее.
Городовой вчера в 03:57
3
Политика

Меркель рассказала об атаке российских хакеров на бундестаг

В среду, 13 мая, стало известно, что Меркель прокомментировала атаку российских хакеров на бундестаг.
Piter.tv 13 мая в 14:24
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Гаджеты

Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду

Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста вчера в 10:02
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Политика

Палата представителей США одобрила помощь экономике на $3 трлн

Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила пакет стимулирующих мер на $3 трлн в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:04
8
Шоу-бизнес

Раскрыты доходы российских звезд во время карантина

URA.Ru вчера в 22:31
Политика

Трамп готов частично возобновить финансирование ВОЗ — Fox News

Финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со стороны США может быть возобновлено, но в ограниченном объеме, 15 мая передает Fox News.
ИА Красная Весна вчера в 23:48
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Андрей Евгеньевич Муров
Председатель правления ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», член совета директоров ПАО «Россети», член бюро Союза машиностроителей России. Доктор экономических наук. В 2005-2012 годах возглавлял ОАО «Аэропорт Пулково».
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