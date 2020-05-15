В результате голосования было принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ПАО «Россети». Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров досрочно лишился своих полномочий.

с чего всё началось

Акционеры Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными сетями в стране) на годовом собрании 15 мая досрочно прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова, сообщила ФСК. Управление компанией передано материнскому холдингу — госкомпании «Россети» (владеют 80,13% капитала ФСК).

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