Экономика

РБКРБКАкционеры ФСК прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова

Акционеры Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными сетями в стране) на годовом собрании 15 мая досрочно прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова, сообщила ФСК. Управление компанией передано материнскому холдингу — госкомпании «Россети» (владеют 80,13% капитала ФСК).
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с чего всё началось

Акционеры ФСК ЕЭС передали управление «Россетям»

В результате голосования было принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ПАО «Россети». Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров досрочно лишился своих полномочий.
Новые Известия14:40

Подробнее о событии

Федеральная сетевая компания передала управление «Россетям»

Ведомости14:30

Акционеры ФСК прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова

РБК14:30

Россети стали единоличным исполнительным органом ФСК

News.ru13:54

Андрей Муров перестал быть главой ФСК

Коммерсантъ14:02

Акционеры «Россетей» приняли ряд важных решений

Профиль13:17

ФСК ЕЭС передала правление компании «Россети»

ИА Красная Весна12:40

ФСК ЕЭС не планирует пользоваться отсрочкой по выплате дивидендов за 2019 год

ТАСС13:39
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Здоровье

В Санкт-Петербурге выписали первого лечившегося плазмой пациента

В Санкт-Петербурге выписали первого пациента, которому перелили плазму ранее излечившегося от коронавируса донора.
ФедералПресс вчера в 15:40
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Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
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Финансы

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
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Общество

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин дал новые поручение правительству и региональным властям в связи с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:27
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Наука

Кишечник может быть источником распространения коронавируса

Новые Ведомости 04:16
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Шоу-бизнес

Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»

Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.
Московский Комсомолец 03:43
Общество

Костромским магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

Кассиры в костромских магазинах теперь официально могут не обслуживать людей без масок - сообщает Национальная служба новостей.
k1news.ru 04:12
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Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
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Политика

Лавров назвал необходимым восстановление памятника Коневу в Праге

Обязательства, которые взяли на себя чешские власти при подписании договора с Россией в 1993 году, должны быть выполнены, а памятник маршалу Ивану Коневу в столице Чехии должен быть восстановлен.
РБК 06:02
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Общество

В Москве за сутки 74 человека скончались от коронавируса

За минувшие сутки в Москве скончались еще 74 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Комсомольская правда 16:34
1
Здоровье

Вспышка коронавируса выявлена в городской больнице Вологды

По данным регионального оперативного штаба, к 15 мая в Вологодской области число инфицированных коронавирусом достигло 398 человек, за сутки подтверждено 37 новых случаев, из которых 23 — в Вологодской городской больнице № 1.
DP.RU 15:08
3
Политика

Иностранцы обратились в посольство России с просьбой вывезти их из США

Иностранные граждане обращаются в посольство России в США за содействием в выезде в Россию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости вчера в 21:34
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Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Общество

«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге

Торговые центры сообщили, что они ввели, по рекомендации местных властей и санстанции, целый комплекс мер дополнительной защиты от пандемии, который позволит посетителям не опасаться заражения коронавирусом.
Shraibikus News 12:26
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Наука

В Австрии создан квантовый радар

В Австрии ученые создали прототип первого в мире микроволного сверхпроводящего квантового радара.
Актуальные Новости вчера в 00:23
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Кино

CBS выпустит новый сериал по «Звездному пути»

Газета.Ru 16:03
Общество

В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС

Русская православная церковь решила отказаться от мозаики с изображением Сталина непосредственно в главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" и разместить ее в музее на территории данного комплекса, сообщил РИА Новости глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
РИА Новости 17:37
Общество

Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок

Столичные власти приобрели крупнейшего в России производителя медицинских масок ООО "Компания инновационных технологий" (КИТ).
РИА Новости 02:32
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Кино

Финальные серии «Сверхъестественного» выйдут осенью

Piter.tv 02:31
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Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия вчера в 20:54
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Футбол

Бернарду Силва: «Раздражает, что Роналду забивает решающие голы даже на тренировках»

Иногда раздражает, когда на тренировке мы играем, счет 1:1, а тренер говорит, что побеждает тот, кто забьет.
Sport24.ru 18:19
Футбол

Килиан Мбаппе не перейдёт в «Реал» этим летом из-за коронавируса

Основной причиной является финансовый кризис, который возник из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 18:22
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Футбол

«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»

«Спартак» воспользовался опцией выкупа нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, который проводил вторую часть сезона в московском клубе на правах аренды.
Metaratings 15:01
Единоборства

Макгрегор поддержал находящегося в коме отца Нурмагомедова

Ирландский боец Конор Макгрегор выразил поддержку Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 13 мая в 19:52
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Шоу-бизнес

Каменских и Потап выпустили романтичный клип

Украинская певица Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом выпустила музыкальный клип.
Телеканал 360° 06:27
Общество

Минздрав Кузбасса прокомментировал жалобы медиков об отсутствии выплат

Ранее сотрудники станции скорой помощи в Кемеровской области записали обращение к президенту и губернатору региона о том, что не получили обещанные выплаты.
РЕН ТВ 06:12
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Андрей Евгеньевич Муров
Председатель правления ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», член совета директоров ПАО «Россети», член бюро Союза машиностроителей России. Доктор экономических наук. В 2005-2012 годах возглавлял ОАО «Аэропорт Пулково».
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