Виновные в убийстве девушки при продаже машины на Урале получили сроки от 17 до 20 лет

Свердловский областной суд признал троих жителей Челябинской области виновными в убийстве Ксении Каторгиной во время продажи автомобиля в Екатеринбурге осенью 2019 года, передает корреспондент ТАСС.