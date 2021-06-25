КоммерсантъАкционеры «Газпрома» одобрили перерегистрацию холдинга в ПетербургеАкционеры "Газпрома" на годовом собрании проголосовали за внесение изменений в устав холдинга, которые, в частности, предусматривают перерегистрацию "Газпрома" из Москвы в Санкт-Петербург.ТАСССейчас большинство подразделений компании уже находятся в городе на Неве.78.ruПланируется, что решение о налоговом режиме для "Газпрома" после перерегистрации в Санкт-Петербурге будет принято к осени этого года.ТАССШтаб-квартира холдинга будет располагаться в небоскребе "Лахта центр", строительство которого уже завершено.ТАССЧитать далееСвернутьАБНАБНФАННародные новостиПолитРоссияЭкономика сегодняПодробнее о событииАкционеры «Газпрома» одобрили перерегистрацию холдинга из Москвы в ПетербургТАСС03:55Акционеры выступили за перерегистрацию «Газпрома» из Москвы в ПетербургPiter.tv04:41«Газпром» меняет столицу на ПетербургТелеканал Санкт-Петербург04:21«Газпром» официально сообщил о переезде в ПетербургФонтанка.Ру04:20Собрание акционеров «Газпрома» одобрило изменение «прописки» компанииЭкономика сегодня04:01Акционеры «Газпрома» одобрили перерегистрацию холдинга в ПетербургеКоммерсантъ04:44Акционеры «Газпрома» утвердили его переезд в ПетербургАБН04:01Показать ещёОценить7Поделиться