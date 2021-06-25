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Акционеры «Газпрома» одобрили перерегистрацию холдинга в Петербурге

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании проголосовали за внесение изменений в устав холдинга, которые, в частности, предусматривают перерегистрацию "Газпрома" из Москвы в Санкт-Петербург.
ТАСС
Сейчас большинство подразделений компании уже находятся в городе на Неве.
78.ru
Планируется, что решение о налоговом режиме для "Газпрома" после перерегистрации в Санкт-Петербурге будет принято к осени этого года.
ТАСС
Штаб-квартира холдинга будет располагаться в небоскребе "Лахта центр", строительство которого уже завершено.
ТАСС

Подробнее о событии

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