Экономика
Коммерсантъ«Газпром» выплатит акционерам 361 млрд рублей
Акционеры «Газпрома» на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 руб. на одну акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 год, сообщила компания сегодня, 26 июня. После этого сообщения «Газпром» обошел Сбербанк по рыночной капитализаци.
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Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы
REGNUM вчера в 07:53
Общество
Суд приговорил Серебренникова к трем годам условно
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условно по делу «Седьмой студии».
Коммерсантъ 09:41
Армия и оружие
США ликвидировали лидера «Аль-Каиды»
Соединенные Штаты ликвидировали лидера сирийской террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России).
vtomske.ru вчера в 04:45
Экономика
Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма
Председатель "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения о поддержке туризма, включая снижение налогов и платежей для компаний и гостиниц, сообщили в пресс-службе партии.
Вести.Ru 09:56
Политика
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о «засранцах»
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины назвала оскорбительными слова украинского лидера Владимира Зеленского, назвавшего дальнобойщиков "засранцами", сообщил президент ассоциации Леонид Костюченко.
РИА Новости 09:37
Политика
Конгресс США внес проект с более мягкими санкциями против Nord Stream 2
Члены палаты представителей конгресса США внесли в палату законопроект о дополнительных санкциях против строящегося газопровода Nord Stream 2 («Северный поток — 2»). Документ под названием «Об уточнении закона о защите энергетической безопасности Европы» (Protecting Europe’s Energy Security Clarification Act of 2020) сопровождает похожий законопроект, в начале июня подготовленный в сенате США.
РБК 08:18
Наука
Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Lenta.ru вчера в 22:50
Футбол
Карпин не знает, каким составом «Ростов» будет играть с «Арсеналом»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что не знает, каким составом его команда будет играть в предстоящем матче с тульским "Арсеналом".
РИА Новости 09:08
Общество
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция, сообщает Telegram-канал «Апологии протеста».
Ведомости 08:27
Авто
Стартовали поставки нового Volkswagen Polo российским дилерам
Компания Volkswagen объявила о старте поставок нового поколения Polo.
За рулем Кубань 09:30
Общество
Байконур перевели на комендантский час и самоизоляцию
Комендантский час и режим самоизоляции для всех жителей города введены в Байконуре из-за распространения коронавируса.
ТАСС 08:53
Авто
В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС
Что происходит 05:10
Политика
Путин заявил об отступающей эпидемии коронавируса в России
Волонтеры на совесть выполнили свою работу, и круг задач для них становится меньше, поскольку эпидемия коронавируса угасает.
РБК 08:17
Общество
Тунис пока будет закрыт для россиян
Тунис пока будет закрыт для российских туристов, несмотря на то, что эта африканская страна откроет воздушные, морские и сухопутные границы 27 июня.
BFM.ru 08:53
Авто
«АвтоВАЗ» готовится к выпуску модели на платформе Renault-Nissan
Представители «АвтоВАЗ» уже готовятся к выпуску нового автомобиля, и теперь же стало известно, что для него готовится платформа CMF-B-LS.
Car.ru вчера в 05:37
Происшествия
Полиция застрелила напавшего на людей с ножом в Глазго
Полиция Шотландии подтвердила, что застрелила подозреваемого, напавшего с ножом на людей в центре Глазго, он действовал в одиночку.
РИА Новости 10:00
Происшествия
СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов
Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
REGNUM 05:22
Космос
Десять лет наблюдений за Солнцем: НАСА выпустила часовой фильм
Экология Регионов вчера в 03:35
Общество
С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров
Пенсионерам, ставшим опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, с 1 июля проиндексируют пенсии.
ТК Звезда 02:10
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Газета.Ru вчера в 11:21
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
Футбол
Роналду может не сыграть с «Лечче». Сарри хочет, чтобы он отдохнул
Как сообщает Calciomercato.com, главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри намерен предоставить 35-летнему португальцу отдых.
Sports.ru 06:24
Спорт
Большунов получил «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира
Спортсмену вручили "Большой хрустальный глобус", который он завоевал три месяца назад, выиграв общий зачёт Кубка мира.
Pravda.Ru 08:29
Общество
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru 04:19
Политика
Лукашенко заявил, что революций в Белоруссии не будет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет революций, так как «революционеров нет».
RT на русском 09:52
Здоровье
В Калининградской области продлили самоизоляцию для пожилых
В Калининградской области продлили самоизоляцию для пожилых людей.
Русский Запад 09:29
Политика
Спецпрокуратура Косово обвинила президента Тачи в убийствах и пытках
Обвинение в военных преступлениях и против человечности в отношении президента Косово Хашима Тачи и бывшего спикера парламента республики Кадри Весели выдвинуто Специальной прокуратурой частично признанной Республики Косово, сообщила 24 июня пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 24 июня в 13:42
Общество
Лукашенко обвинил москвичей в высоких ценах на жилье в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в высоких ценах на жилье в Минске "виноваты" москвичи.
Газета.Ru 05:18
Общество
В Свердловской области смягчили ограничения
В Свердловской области смягчили ограничения.
КП - Екатеринбург 10:06