Акционеры «Газпрома» на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 руб. на одну акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 год, сообщила компания сегодня, 26 июня. После этого сообщения «Газпром» обошел Сбербанк по рыночной капитализаци.

Экономика Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма Председатель "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения о поддержке туризма, включая снижение налогов и платежей для компаний и гостиниц, сообщили в пресс-службе партии. 3

Политика Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о «засранцах» Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины назвала оскорбительными слова украинского лидера Владимира Зеленского, назвавшего дальнобойщиков "засранцами", сообщил президент ассоциации Леонид Костюченко.

Политика Конгресс США внес проект с более мягкими санкциями против Nord Stream 2 Члены палаты представителей конгресса США внесли в палату законопроект о дополнительных санкциях против строящегося газопровода Nord Stream 2 («Северный поток — 2»). Документ под названием «Об уточнении закона о защите энергетической безопасности Европы» (Protecting Europe’s Energy Security Clarification Act of 2020) сопровождает похожий законопроект, в начале июня подготовленный в сенате США. 21

Футбол Карпин не знает, каким составом «Ростов» будет играть с «Арсеналом» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что не знает, каким составом его команда будет играть в предстоящем матче с тульским "Арсеналом".

Общество Байконур перевели на комендантский час и самоизоляцию Комендантский час и режим самоизоляции для всех жителей города введены в Байконуре из-за распространения коронавируса.

Общество Тунис пока будет закрыт для россиян Тунис пока будет закрыт для российских туристов, несмотря на то, что эта африканская страна откроет воздушные, морские и сухопутные границы 27 июня. 3

Происшествия СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России. 13

Спорт Большунов получил «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира Спортсмену вручили "Большой хрустальный глобус", который он завоевал три месяца назад, выиграв общий зачёт Кубка мира.

Политика Лукашенко заявил, что революций в Белоруссии не будет Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет революций, так как «революционеров нет».