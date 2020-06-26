Акционеры ПАО "Газпром" на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, сообщает компания.

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Дивиденды за 2019 год в размере 15,24 рублей на акцию утвердили на годовом собрании акционеры «Газпром». Об этом 26 июня сообщает пресс-служба компании. Тким образом, утвержденные выплаты стали на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 год. когда они составили 16,61 рублей на акцию.

Акционеры «Газпрома» утвердили дивиденды за 2019 год

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