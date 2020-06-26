Экономика
ИА Красная ВеснаАкционеры «Газпрома» утвердили дивиденды за 2019 год
Дивиденды за 2019 год в размере 15,24 рублей на акцию утвердили на годовом собрании акционеры «Газпром». Об этом 26 июня сообщает пресс-служба компании. Тким образом, утвержденные выплаты стали на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 год. когда они составили 16,61 рублей на акцию.
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Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Дни24 25 июня в 14:00
Шоу-бизнес
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
В подписи к снимку, который Фадеев опубликовал в инстаграме, он написал, что сбросил сто килограммов.
РИА Новости 06:02
Путешествия
Туроператоры отменяют июльские туры за рубеж
Туроператор "Интурист" пока аннулирует зарубежные туры с датами вылета до 16 июля.
Интерфакс 06:14
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Общество
Депутату Мосгордумы Митрохину не дали вывезти пробы воды и почвы после разлива топлива в Норильске
«Новая газета» сообщает, что сотрудники аэропорта в Норильске не позволили депутату Мосгордумы вывезти пробы воды и почвы, собранные журналистами после разлива топлива на ТЭЦ.
Sota.vision 06:09
Общество
Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны
Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют при въезде в иностранные государства.
РБК вчера в 17:47
Политика
Соцопрос показал равные шансы двух кандидатов в президенты Польши
Последний перед выборами президента Польши соцопрос показывает примерно равные шансы действующего главы государства Анджея Дуды и кандидата от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского во втором туре.
РИА Новости вчера в 04:13
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Кино
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
В федеральный окружной суд штата Нью-Мексико поступил иск от наследников знаменитого английского писателя Артура Конан Дойла.
RuNews24.ru 03:41
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
Политика
Зеленский отреагировал на скандал из-за фразы депутата Рады о «детях низкого качества»
Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ее заявление «детях низкого качества».
ИА Новороссия 05:36
Экономика
Евтушенков рассказал об инвестиционном интересе Джеффа Безоса к Ozon
Основной бенефициар ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил о высоком интересе со стороны иностранных инвесторов к онлайн-ритейлеру Ozon, в котором у корпорации 42,999%.
Интерфакс 06:26
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Общество
В школах проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
В российских школах и колледжах планируется провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды.
Российская газета 05:10
Космос
«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
Конструкция созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon (первого частного аппарата, доставившего астронавтов на МКС) имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей.
РБК 06:33
Происшествия
От коронавируса в Югре скончались ещё три человека
В Югре от коронавируса умерли еще три человека. Об этом сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на окружной оперативный штаб.
ИА СИА-Пресс 04:13
Общество
Ефремов заявил, что читал стихи про Путина за деньги
Ничего не имею против личности Путина.
Культуромания 07:00
Спорт
Минспорта предложило ограничить отъезд молодежи за границу
Предлагаемые поправки призваны обязать российских спортсменов, не достигших возраста 23 лет, оплачивать расходы воспитавших их академий в случае перехода в иностранную команду.
РБК 03:52
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
Технологии
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Данные 5 млн учащихся и сотрудников онлайн-школы английского языка Skyeng выставлены на продажу в интернете за 40 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 18:49
Политика
Как мнение Примакова по крымскому вопросу оказалось пророческим
По словам Косачева, Примаков не считал справедливой и юридически безупречной передачу Крыма Украине в 1954 году, но всегда подчеркивал важность защиты прав, свобод и интересов жителей полуострова.
РИА Новости Крым 25 июня в 17:00
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах на детей до 16 лет
Ранее поддержать родителей с детьми предложил Владимир Путин.
RuNews24.ru вчера в 05:06
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
Вести.Ru вчера в 12:04
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей
Газета.Ru 06:43
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%
Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет 70%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:54
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55