Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаАкционеры «Газпрома» утвердили дивиденды за 2019 год

Дивиденды за 2019 год в размере 15,24 рублей на акцию утвердили на годовом собрании акционеры «Газпром». Об этом 26 июня сообщает пресс-служба компании. Тким образом, утвержденные выплаты стали на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 год. когда они составили 16,61 рублей на акцию.
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