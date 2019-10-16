с чего всё началось

Совет директоров "Лукойла" рекомендовал акционерам одобрить промежуточные дивидендные выплаты по итогам девяти месяцев этого года в размере 192 рублей на акцию и принять решение об уменьшении уставного капитала компании путем приобретения части размещенных акций.

Армия и оружие По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Политика Горбачев назвал наибольшую опасность в мире Пренебрежение международным правом и милитаризация мировой политики представляют сейчас самую большую опасность в мире.

Шоу-бизнес Татьяна Тотьмянина дала первый комментарий после операции в онкоцентре Татьяна Тотьмянина, здоровье которой серьезно взволновало поклонников и друзей, вышла на связь после операции в онкоцентре, где ей удалили новообразование в желчном пузыре.

Политика Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.

Политика В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине "Не было какой-либо услуги за услугу в отношении военной помощи Украине и никакого расследования по выборам 2016 года", - пояснил Малвейни.

Наука Управление волной: ученые представили метаматериал с улучшенным контролем свойств Николаос Лазаридис и Георгиос Циронис, специалисты из лаборатории сверхпроводящих метаматериалов НИТУ «МИСиС» и Критского центра квантовой запутанности и нанотехнологий Университета Крита, смоделировали метаматериал со специально подобранной структурой, которая позволяет более эффективно контролировать распространение электромагнитных волн.

Шоу-бизнес Водянова в силуэтном алом платье посетила званый ужин Рудковской Обычно продюсер устраивает теплые ужины для друзей перед Новым годом, но в этот раз она организовала званый вечер осенью совместно с брендом Dior.

Армия и оружие О кризисе натовской солидарности на примере брошенного в Сирии спецназа Франции Ситуация с оставленным без снабжения французским спецназом на севере Сирии заставляет французских (и не только) экспертов задаваться вопросами о реальности партнёрства в Североатлантическом альянсе.

Происшествия В Новосибирске в туалете школы нашли мертвой школьницу 17 октября в Новосибирске в туалете школы микрорайона ОбьГЭС было найдено тело 15-летней школьницы.

Происшествия Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.

Экономика Goldman Sachs реорганизовал бизнес в России В России у Goldman Sachs также есть филиал британской компании, он предоставляет инвестиционно-банковские услуги, его деятельность не подлежит лицензированию.

Армия и оружие Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.

Культура Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.

Экономика Уголь поедет на Запад со скидкой ОАО РЖД согласилось предоставить угольщикам скидку на перевозки угля в направлении экспортных портов Северо-Запада.