8 сентября Sual Partners Виктора Вексельберга и партнеров, ключевой миноритарный акционер компании (25,72% акций «Русала»), распространил заявление, в котором выступил за возвращение алюминиевой компании к практике выплаты дивидендов, прерванной в 2017 год.
Мировая оборонная промышленность пока отстает от иных отраслей в снижении выбросов парниковых газов, однако в перспективе сектор заставят измениться ради спасения планеты, предсказывают специалисты компании Boston Consulting Group (BCG).
В случае успеха миссия, получившая название Inspiration4, стартующая с площадки 39A Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал 15 сентября, войдет в историю как первый космический полет человека на орбиту Земли с участием только частных граждан на борту.