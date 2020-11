BSN создает интегрирует IRITA Hub

BSN is actively integrating interchain protocols such as IRITA on BSN's Interchain Communications Hub to support interoperability across various frameworks. https://t.co/6Usmv8dG1H — BSN (@bsnbase) November 2, 2020 «BSN активно интегрирует межцепочечные протоколы, такие как IRITA, в Interchain Communications Hub BSN для поддержки взаимодействия в различных средах», - сообщает BSN в твиттере.