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«Транснефть» выплатит дивиденды в размере 9224,28 рубля на акцию

По итогам собрания акционеров "Транснефти" было принято решение одобрить выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 66,87 млрд рублей из расчета 9224,28 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, следует из раскрытия информации компании.В источнике

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