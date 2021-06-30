По итогам собрания акционеров "Транснефти" было принято решение одобрить выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 66,87 млрд рублей из расчета 9224,28 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, следует из раскрытия информации компании.

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