Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Акционеры «Россетей» одобрили выплату дивидендов за 2020 год

Акционеры "Россетей" по итогам годового собрания утвердили выплату дивидендов за 2020 год, следует из раскрытия информации компании. Так, принято решение выплатить 0,02453 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,0588 рубля на одну привилегированную акцию.В источнике

Подробнее о событии

Акционеры Сургутнефтегаза получат дивиденды в размере 0,7 руб. на акцию

Neftegaz.ru10:51

Дивиденды увязли в сверхвязкой

OilCapital.ru06:04

25 июня 2021 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Квадра» (ГОСА) в форме заочного голосования

ADVIS.ru08:49

«Транснефть» выплатит дивиденды в размере 9224,28 рубля на акцию

Деловое.ТВ10:35

«Транснефть» назвала сумму дивидендов за 2020 год

ПРАЙМ08:02

«Высочайший» выплатит финальные дивиденды за 2020 год в размере 48,53 рубля на акцию

Finam.Ru09:44

Ростелеком может получить от Башинформсвязи 0,3 млрд руб дивидендов за 2020г

Интерфакс - Россия09:12
Интересное

Sandboxx: F-35 вытеснили истребители пятого поколения F-22 Raptor с производства в США

Как сообщает российское издание Lenta.ru, Алекс Холлингс, ветеран Корпуса морской пехоты США разместил в блоге Sandboxx публикацию, в которой сообщил, что Америка не может выпускать истребители F-22 Raptor, так как необходимые производственные мощности и цепочки поставок уже используются для выпуска F-35 Lightning II.
Солёнка.рф13:27

Рада приняла в I чтении законопроект об увеличении численности ВС Украины на 4,4%

Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла в первом чтении президентский законопроект об увеличении численности вооруженных сил страны на 4,4%, до 261 тысячи человек, такое решение поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новостивчера в 10:05

Цивилев поручил полностью отремонтировать здание школы в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил полностью отремонтировать здание начальной школы-детсада №235 в Новокузнецке, на протекающую крышу которой пожаловались в ходе прямой линии президенту РФ.
РИА Новости09:35