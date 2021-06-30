Акционеры "Россетей" по итогам годового собрания утвердили выплату дивидендов за 2020 год, следует из раскрытия информации компании. Так, принято решение выплатить 0,02453 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,0588 рубля на одну привилегированную акцию.

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