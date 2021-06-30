Акционеры «Россетей» одобрили выплату дивидендов за 2020 год
Акционеры "Россетей" по итогам годового собрания утвердили выплату дивидендов за 2020 год, следует из раскрытия информации компании. Так, принято решение выплатить 0,02453 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,0588 рубля на одну привилегированную акцию.В источнике
Как сообщает российское издание Lenta.ru, Алекс Холлингс, ветеран Корпуса морской пехоты США разместил в блоге Sandboxx публикацию, в которой сообщил, что Америка не может выпускать истребители F-22 Raptor, так как необходимые производственные мощности и цепочки поставок уже используются для выпуска F-35 Lightning II.
Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла в первом чтении президентский законопроект об увеличении численности вооруженных сил страны на 4,4%, до 261 тысячи человек, такое решение поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил полностью отремонтировать здание начальной школы-детсада №235 в Новокузнецке, на протекающую крышу которой пожаловались в ходе прямой линии президенту РФ.