Физиками Бостонского колледжа создан новый металл для электронных устройств

Физик Тафти и профессор физических наук Кеннет Берч из Бостонского колледжа вместе с Луисом Баликасом (родился в бывшем СССР) и Джулией Чан из Далласа отмечают, что итоги их эксперимента подстегнут последующее изучение материала и его возможностей.