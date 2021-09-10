8 сентября Sual Partners Виктора Вексельберга и партнеров, ключевой миноритарный акционер компании (25,72% акций «Русала»), распространил заявление, в котором выступил за возвращение алюминиевой компании к практике выплаты дивидендов, прерванной в 2017 год.
Физик Тафти и профессор физических наук Кеннет Берч из Бостонского колледжа вместе с Луисом Баликасом (родился в бывшем СССР) и Джулией Чан из Далласа отмечают, что итоги их эксперимента подстегнут последующее изучение материала и его возможностей.
По словам, Майкла Янсена (Michael Jansen), основателя и генерального директора компании CityZenith, которая разрабатывает программное обеспечение для «городов-двойников», цифровые реплики могут использоваться на всех стадиях строительства и эксплуатации зданий, превращая углеродно-положительные дома в углеродно-нейтральные.
Военный эксперт директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, комментируя сложившуюся в настоящее время политическую обстановку в Афганистане, заявил о существовании для России и стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) двух важнейших угроз со стороны Афганистана.