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Акционеры «Русала» проголосовали против дивидендов

На внеочередном собрании акционеров «Русала» принято решение не выплачивать дивиденды.
Коммерсантъ
8 сентября Sual Partners Виктора Вексельберга и партнеров, ключевой миноритарный акционер компании (25,72% акций «Русала»), распространил заявление, в котором выступил за возвращение алюминиевой компании к практике выплаты дивидендов, прерванной в 2017 год.
Коммерсантъ
Компания в последний раз выплачивала дивиденды в 2017 году.
Компания
По мнению Sual, с 2019 года и по первое полугодие 2021-го включительно «Русал» должен был выплатить акционерам $904,5 млн дивидендов.
Коммерсантъ

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