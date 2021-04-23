МИД Чехии заявил о высылке 63 сотрудников российского посольства

В четверг премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи «с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии».