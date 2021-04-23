Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Акционеры «Сбербанка» обновили набсовет

Акционеры "Сбербанка" на годовом общем собрании избрали наблюдательный совет. Об этом сообщил банк.В источнике
Бизнес-класс Архангельск
ПРАЙМ
Business FM Уфа
Вести.Ru
TV Губерния
RT на русском
АК&М
46ТВ
Каскад
Telesputnik.ru
Би-порт
ТВ-21

Подробнее о событии

Акционеры Сбербанка утвердили состав набсовета

ТАССвчера в 05:13

Состоялось годовое Общее собрание акционеров Сбербанка по итогам 2020 года

Би-портвчера в 06:10

Силуанов переизбран главой наблюдательного совета Сбербанка

ПРАЙМвчера в 05:37

Силуанов переизбран главой наблюдательного совета Сбербанка

RT на русскомвчера в 05:33

СберБанк провёл годовое общее собрание акционеров

АК&Мвчера в 09:45

Новости на «России 24». Состоялось годовое собрание акционеров «Сбербанка»

Вести.Ruвчера в 04:32

Акционеры «Сбербанка» обновили набсовет

Finam.Ruвчера в 05:25
Интересное

МИД Чехии заявил о высылке 63 сотрудников российского посольства

В четверг премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи «с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии».
Взгляд.ру22 апреля в 12:48