Finam.RuАкционеры «Сбербанка» обновили набсоветАкционеры "Сбербанка" на годовом общем собрании избрали наблюдательный совет. Об этом сообщил банк.В источникеБизнес-класс АрхангельскПРАЙМBusiness FM УфаВести.RuTV ГубернияRT на русскомАК&М46ТВКаскадTelesputnik.ruБи-портТВ-21Подробнее о событииАкционеры Сбербанка утвердили состав набсоветаТАССвчера в 05:13Состоялось годовое Общее собрание акционеров Сбербанка по итогам 2020 годаБи-портвчера в 06:10Силуанов переизбран главой наблюдательного совета СбербанкаПРАЙМвчера в 05:37Силуанов переизбран главой наблюдательного совета СбербанкаRT на русскомвчера в 05:33СберБанк провёл годовое общее собрание акционеровАК&Мвчера в 09:45Новости на «России 24». Состоялось годовое собрание акционеров «Сбербанка»Вести.Ruвчера в 04:32Акционеры «Сбербанка» обновили набсоветFinam.Ruвчера в 05:25Показать ещёОценить2Поделиться