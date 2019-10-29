Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров "Совхоза имени Ленина" к его директору Павлу Грудинину, передает корреспондент РИА Новости. Судья Рустам Бирюков постановил взыскать в пользу истцов один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей.

с чего всё началось

Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина около 1,1 миллиарда рублей в пользу других акционеров компании.

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