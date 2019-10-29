Общество

Lenta.ruLenta.ruАкционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина около 1,1 миллиарда рублей в пользу других акционеров компании.
Читать в источнике
Комментировать873
с чего всё началось

Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров "Совхоза имени Ленина" к его директору Павлу Грудинину, передает корреспондент РИА Новости. Судья Рустам Бирюков постановил взыскать в пользу истцов один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей.
РИА Новости07:53

Подробнее о событии

Грудинин заявил, что иск акционеров направлен на захват совхоза имени Ленина

Коммерсантъ14:59

Акционеры Совхоза Ленина усомнились, что Грудинин выполнит решение суда

РИА Новости13:55

Эксперт не исключил уголовного преследования Грудинина за вывод совхозного имущества

Взгляд.ру11:10

Грудинин заявил об отсутствии средств на выплаты по иску на 1 млрд руб

РБК12:42

«Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет»: Грудинин прокомментировал взыскание с него 1 млрд рублей

Forbes10:48

Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

RT на русском08:01

Эксперт про решение суда о взыскании с Грудинина миллиарда: справедливость восторжествовала

Газета.Ru08:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Политика

Путин принял приглашение приехать на Кубу и передал привет Кастро

Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
News.ru 09:19
Баскетбол

«Химки» дома переиграли «Панатинаикос», Швед набрал 26 очков

Sportbox.RU 14:52
Технологии

Компания Бекмамбетова занялась синтезом речи русских знаменитостей

3DNews 10:40
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 27 октября в 18:07
Футбол

ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»

Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
Чемпионат 14:30
Общество

Власти Кипра перепроверят получивших гражданство за инвестиции

В Кипре хотят вновь проверить выданное иностранцам гражданство за их инвестиции.
Газета.Ru 14:29
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
Политика

Грызлов прокомментировал начало разведения сил в Донбассе

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что в случае успешного разведения сторонами конфликта сил в населённых пунктах Петровское и Золотое в Донбассе может состояться встреча «нормандской четвёрки».
RT на русском 10:54
Политика

В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей

Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Gazeta.SPb 09:01
Религия

Элладская православная церковь официально признала ПЦУ

Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru 12:52
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Наука

Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека

Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
РИА Новости 08:38
Космос

В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл»

Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.
REGNUM 06:34
Экономика

Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах

60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
РБК 27 октября в 02:47
Политика

Палата представителей Конгресса признала геноцид армян

Палата представителей Конгресса во вторник признала геноцид армян в Османской империи в 1915 году.
ТАСС 14:13
Происшествия

В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

Известия 11:54
Экономика

Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 13:24
Армия и оружие

Военные Бельгии сообщили о перехвате истребителя Су-35 над Балтикой

«Наши F-16, развернутые в настоящее время близ северо-восточной границы НАТО, осуществили перехват группы российских самолетов, среди которых был могущественный Су-35», — говорится в сообщении.
РБК 15:07
Политика

Палата общин приняла во втором чтении законопроект о досрочных выборах

Палата общин британского парламента во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря.
ТАСС 13:49
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак припомнила Гарику Харламову былые обиды

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.
Дни24 14:14
Хоккей

«Спартак» обыграл «Йокерит» и одержал пятую победу подряд в КХЛ

Московский "Спартак" нанес поражение финскому "Йокериту" и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до пяти матчей.
РИА Новости 14:59
Политика

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Орбана в Будапеште

В среду президент России Владимир Путин отправится в Будапешт с рабочим визитом по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Российская газета 08:43
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» смириться и вернуть долг

Украинский «Нафтогаз» ожидает, когда «Газпром» представит свои предложения по погашению задолженности почти в три миллиарда долларов, которая возникла после решений Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 10:25
Армия и оружие

Пентагон заключил контракт на покупку крупнейшей партии F-35

Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin контракт на закупку крупнейшей на сегодняшний день партии истребителей пятого поколения F-35.
Суть событий 12:06
Общество

Профессор-филолог из ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов объяснил свои слова об убогом и «клоачном» русском языке.
Lenta.ru 14:33
Культура

Представитель Бузовой опроверг ее участие в «Евровидении»

Известия 10:15
Армия и оружие

Шойгу заявил о досрочном выводе курдов из зоны безопасности в Сирии

Газета.Ru 14:20
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости 27 октября в 20:01
Политика

Националисты протестуют под офисом Зеленского против разведения войск

Протестная акция началась вечером во вторник, 29 октября, под Офисом украинского президента Владимира Зеленского против разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru 13:40
Происшествия

Акула напала на двух британских туристов в Австралии

Два британца пострадали в результате нападения акулы в популярном месте для подводного плавания между островами Уитсандей и Хук недалеко от австралийского Эрли-Бич.
News.ru 03:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Грудинин Павел Николаевич
Российский политик
Российский политик и предприниматель. Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Московской области с 1995 года. Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное