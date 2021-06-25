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Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за 2020 года в размере ₽28,6 млрд, или ₽12,3 на акцию без учета промежуточных выплат за шесть месяцев. Об этом сообщается на сайте компании.

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