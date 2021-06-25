Антропологи, изучившие окаменелость, известную как харбинский череп, хранящийся в Музее наук о Земле Хэбэйского университета в Китае, считают, что они открыли новый вид древнего человека, который ближе к Homo sapiens, чем к неандертальцам.
Врачи рекомендуют временно отложить вакцинацию от коронавируса при острых инфекционных заболеваниях, обострениях серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях, сообщил оперштаб Москвы.
Ученые проанализировали данные о здоровье пожилых людей из шести стран, а также влияние на организм отдельных групп продуктов – овощей, бобовых, фруктов и орехов, злаков, молочных продуктов, мяса, рыбы.
Как ранее в апреле сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург, интраназальная вакцина от коронавируса выйдет на клинические исследования в конце 2021 — начале 2022 года, а регистрация препарата может произойти в 2022 году.