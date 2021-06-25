Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды за 2020 год

Хорошо ли подобран заголовок?
Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за 2020 года в размере ₽28,6 млрд, или ₽12,3 на акцию без учета промежуточных выплат за шесть месяцев. Об этом сообщается на сайте компании.В источнике

Подробнее о событии

Акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды за 2020 год

РБК13:56

Акционеры «ЛУКОЙЛа» одобрили дивиденды за 2020 год в размере 213 руб. на акцию

Финмаркетвчера в 11:29

«Газпром» впервые выплатит акционерам половину скорректированной прибыли

Интерфакс03:53

Газпром выплатит дивиденды за 2020 год из расчёта 12.55 руб. на акцию

АК&М04:41

«Газпром» снизит выплаты дивидендов за 2020 год на 17,7%

ТАСС03:42

Акционеры «Газпрома» одобрили дивиденды за 2020 год

ПРАЙМ03:51

События предстоящих дней: пройдут ГОСА «Аэрофлота», «Яндекса» и АФК «Системы»

Finam.Ru14:09
Интересное

В Китае нашли череп, принадлежащий новому виду Homo

Антропологи, изучившие окаменелость, известную как харбинский череп, хранящийся в Музее наук о Земле Хэбэйского университета в Китае, считают, что они открыли новый вид древнего человека, который ближе к Homo sapiens, чем к неандертальцам.
РИА Новости11:00

Власти Москвы перечислили противопоказания для прививки от коронавируса

Врачи рекомендуют временно отложить вакцинацию от коронавируса при острых инфекционных заболеваниях, обострениях серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях, сообщил оперштаб Москвы.
Ведомостивчера в 02:01

Врач оценил эффективность назальной вакцины от коронавируса

Как ранее в апреле сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург, интраназальная вакцина от коронавируса выйдет на клинические исследования в конце 2021 — начале 2022 года, а регистрация препарата может произойти в 2022 году.
Известия23 июня в 12:09

Курорты Краснодарского края с 1 августа перестанут пускать отдыхающих без прививки

Осложнившаяся эпидемиологическая обстановка побуждает регионы вводить новые ограничения: так, власти Кубани вынуждены в разгар сезона ужесточить правила приема гостей.
Первый каналвчера в 11:05