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РБК
РБК

Акционеры ВТБ одобрили выплату сокращенных из-за пандемии дивидендов

Топ-менеджмент еще весной предположил, что выплата дивидендов на уровне 50% может быть невыполнима, а в августе правительство разрешило госбанку сократить вознаграждение. Такое уже было год назад, тогда ВТБ разрешили выплатить дивиденды в размере 15% чистой прибыли по МСФО за 2018 год.В источнике
С чего всё началось
Акционеры Сбербанка на общем годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2019 г. в размере 422,4 млрд руб. – 50% от чистой прибыли по МСФО, следует из сообщения
 кредитной организации.
Ведомости05:38
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Российская газета

Сбербанк выплатит рекордные для России дивиденды

Российская газета08:00
ТАСС

ВТБ направит на дивиденды за 2019 год 20,1 млрд рублей

ТАСС08:50
ПРАЙМ

«Русснефть» выплатит дивиденды только на привилегированные акции

ПРАЙМ09:26
Интерфакс

Акционеры ВТБ проголосовали за изменение адреса головного офиса банка

Интерфакс08:33
РБК

Акционеры ВТБ одобрили выплату сокращенных из-за пандемии дивидендов

РБК08:24
Коммерсантъ

ВТБ направит на дивиденды 10% чистой прибыли по МСФО

Коммерсантъ08:48
Финансовая газета

Рекордные дивиденды и набсовет акционеры Сбербанка обсудят без Центробанка

Финансовая газета19:20

ВС России впервые применили систему ТОС-2 на учениях «Кавказ-2020»

Российские военнослужащие впервые применили новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 «Тосочка» во время основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, передаёт ТАСС.
ВС России впервые применили систему ТОС-2 на учениях «Кавказ-2020»
RT на русском07:33
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области
REGNUMвчера в 12:02
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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Матч между «Томью» и «Шинником» не состоится из-за коронавируса

Матч 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Томь" - "Шинник", который должен был стать дебютным для Александра Кержакова на посту главного тренера томской команды, не состоится из-за коронавируса в ярославском клубе, сообщается на сайте ФНЛ.
РИА Новости09:34

Плющенко отреагировал на обвинения в переманивании Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на публикацию штабом тренера Этери Тутберидзе переписки своей жены Яны Рудковской с Алиной Загитовой, в которой та якобы попыталась переманить фигуристку.
Rambler News Service23 сентября в 05:01
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Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

«Одобрить с учётом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», — говорится в решении правительства.
RT на русском09:34
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Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
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Неймар поддержал недовольство Месси из-за ухода Суареса из «Барселоны»

Нападающий французского ПСЖ Неймар, который ранее выступал за испанскую «Барселону», поддержал недовольство капитана каталонцев Лионеля Месси по поводу ухода Луиса Суареса в «Атлетико».
RT на русском08:17

Обновленный Volkswagen Tiguan получит в России четыре комплектации

Обновлённый Volkswagen Tiguan в топовой комплектации R-Line дополнен 19-дюймовыми дисками, задним спойлером, особым бампером, кожаной отделкой сидений с памятью настроек, накладками на пороги и педали, особыми напольными коврики и рулём.
За рулем Кубань08:47
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