Акционеры ВТБ одобрили выплату сокращенных из-за пандемии дивидендов
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Топ-менеджмент еще весной предположил, что выплата дивидендов на уровне 50% может быть невыполнима, а в августе правительство разрешило госбанку сократить вознаграждение. Такое уже было год назад, тогда ВТБ разрешили выплатить дивиденды в размере 15% чистой прибыли по МСФО за 2018 год.В источнике
С чего всё началось
Акционеры Сбербанка на общем годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2019 г. в размере 422,4 млрд руб. – 50% от чистой прибыли по МСФО, следует из сообщения
кредитной организации.
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