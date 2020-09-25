Топ-менеджмент еще весной предположил, что выплата дивидендов на уровне 50% может быть невыполнима, а в августе правительство разрешило госбанку сократить вознаграждение. Такое уже было год назад, тогда ВТБ разрешили выплатить дивиденды в размере 15% чистой прибыли по МСФО за 2018 год.

С чего всё началось Акционеры Сбербанка на общем годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2019 г. в размере 422,4 млрд руб. – 50% от чистой прибыли по МСФО, следует из сообщения кредитной организации. Ведомости 05:38