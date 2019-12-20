Общество
Московский КомсомолецАкционеры «Яндекса» одобрили изменение структуры управления
Как сообщили в пресс-службе компании, новшество поддержали 99% участников собрания акционеров, явка на котором составила более 70%. Изменения в структуре управления компанией должны вступить в силу до конца первого квартала 2020 года.
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Футбол
«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
Общество
В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Происшествия
Умер второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве
Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Политика
Матвиенко выступила против изменения наказания за домашнее насилие
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против внесения в Уголовный кодекс России и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменений, касающихся домашнего насилия.
Происшествия
В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет
В автобусе в городе Реутов в Московской области нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, его обследуют саперы, сообщает Telegram-канал Mash.
Космос
В НАСА заявили, что Starliner не будет стыковаться с МКС
НАСА пытается вывести корабль Starliner на орбиту, которая позволит ему вернуться на Землю, стыковка с МКС не планируется, сообщил на пресс-конференции представитель ведомства.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Футбол
Роман Широков: «Маку лучше покидать „Зенит“, причем прямо сейчас»
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков предположил, что словаку Роберту Маку лучше покинуть петербургскую команду в ближайшее время.
Политика
В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны
Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
Общество
Нештрафуемый порог превышения скорости снизят
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Авто
Представлен мини-седан Hyundai Aura меньше и дешевле «Соляриса»
Компания Hyundai готовится вывести на рынок новый субкомпактный седан, которому дали название Aura.
Общество
Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
Политика
В Киеве отвели месяц на подписание контракта на транзит газа
Для подписания нового полноценного контракта на транзит газа из России через территорию Украины в Европу требуется «как минимум месяц».
Политика
Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
Армия и оружие
США рассказали о новых обстоятельствах атак на НПЗ Saudi Aramco
В США обнаружили новые доказательства того, что удар по объектам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco был нанесен с севера.
Кино
Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году
Биатлон
Миронова финишировала четвертой в спринте Кубка мира
Во французском городе Анси вблизи Альп продолжается третий этап Кубка мира по биатлону.
Авто
Озвучены цены и комплектации нового Renault Captur в Великобритании
Renault представил информацию о ценах и спецификациях кроссовера Captur второго поколения в Великобритании в преддверии заказов, которые начнутся в конце этого месяца.
Политика
В Киеве предложили назвать сквер в честь лубянского стрелка Манюрова
Националист, украинский политический деятель и журналист Дмитрий Корчинский написал в Facebook, что сквер надо переименовать в честь Евгения Манюрова, который «отличился» у здания ФСБ в Москве и был убит «псами режима».
Футбол
Врач «Локомотива»: Фарфан восстановится полностью только к маю
Фарфан стал игроком московского клуба в январе 2017 года.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Здоровье
Эти три продукта защитят от рака
Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Общество
Договоренности России и Украины обрушили цены на газ в Европе
Цена природного газа на TTF - крупнейшем хабе Европы в Нидерландах - рухнула сразу после сообщений о достижении принципиальных газовых соглашений между Россией и Украиной.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.